Verkoop tweedehandsauto’s stevent af op record

Veel ‘verkocht’-bordjes bij een occasiondealer en garage in Utrecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Verkocht, verkocht, verkocht: de bordjes met aangeboden auto’s bij occasiondealer en garage Auto Londen De Meern in Utrecht liegen er niet om. Of het nu gaat om een klein autootje of een robuustere wagen, het is nooit lang wachten op een nieuwe eigenaar. Verkoper Gert Mora is tevreden. ‘We hebben weinig problemen ervaren door de coronacrisis, de zaken lopen lekker door. Vooral in het begin zag je dat erg, mensen gingen voor een eigen auto omdat ze niet in de trein of bus wilden.’

Tweedehandsauto’s lijken niet aan te slepen in coronatijd. Nederlanders kiezen massaal voor veilig vervoer in hun eigen bubbel: de auto. Het gebruik van openbaar vervoer nam af door capaciteitsbeperkingen en angst om besmet te raken, waardoor de auto populairder werd. Voor de pandemie zag 63 procent van de Nederlanders de auto als belangrijkste vervoermiddel, in 2020 was dat 80 procent, blijkt uit het Mobility Insights Report van Europese occasionmarktplaats CarNext. Door economische onzekerheid en laag consumentenvertrouwen kozen weinig mensen voor de aanschaf van een dure nieuwe auto. Er is inmiddels zo’n run op tweedehandsauto’s, dat er schaarste ontstaat op de markt en de prijzen stijgen.

Dat bleek woensdag ook uit de halfjaarcijfers van Volkswagen Financial Services, de financiële afdeling van Volkswagen: de nettowinst is gestegen tot 2,3 miljard euro. De automotive-bank, een van de grootste verzekerings- en financieringsmaatschappijen voor de auto-industrie, profiteert flink van de groeiende vraag naar tweedehands auto’s. De winstdoelstelling van 4 miljard euro voor het onderdeel occasions wordt waarschijnlijk vier jaar eerder gehaald dan verwacht. Het chiptekort draagt bij aan de populariteit van tweedehandsauto’s: het beperkt de productiemogelijkheden voor nieuwe auto’s.

In Nederland werden in de eerste zes maanden van dit jaar 685.452 gebruikte personenauto’s verkocht, ruim 9 procent meer dan in dezelfde periode in 2020. Dit blijkt uit de cijfers van Bovag en het Rai Documentatie Centrum (RDC). Het ziet ernaar uit dat autobedrijven dit jaar voor het eerst meer dan 1,3 miljoen occasions zullen afleveren. Omdat nieuwe auto’s duurder zijn en door productieproblemen minder snel geleverd kunnen worden, is de tweedehandsauto voor velen het beste alternatief voor het openbaar vervoer. Door het lage aanbod van nieuwe auto’s worden ook occasions inmiddels als leaseauto ingezet.

Herstel na coronadip

Aan het begin van de coronacrisis in 2020 was juist sprake van een daling in de autoverkoop, zowel van tweedehands- als nieuwe auto’s. ‘Showrooms zaten volledig in lockdown en het consumentenvertrouwen was laag’, zegt Patrick van Duijnhoven, directeur key accounts van financieel dienstverlener Bovemij. ‘Mensen waren onzeker over hun baanbehoud.’ Later in 2020 en in 2021 herstelde de automarkt zich flink. ‘De klant durft weer duurdere uitgaven te doen.’

Verkoper Gert Mora heeft deze verandering ook gezien in zijn zaak. ‘Toen corona net uitbrak, kochten mensen vooral kleine, zuinig rijdende auto’s. Ze waren een beetje behoudend, omdat ze niet wisten wat er zou komen.’ Inmiddels zijn ook de grote modellen meer in trek. Boven aan het bord met aangeboden exemplaren prijkt een blauwe terreinwagen: verkocht voor bijna 17 duizend euro.

De verkoop van nieuwe auto’s blijft achter bij de occasionverkoop. ‘De levertijden bij veel autofabrikanten lopen fors op door chipproblemen’, zegt Van Duijnhoven. ‘Veel fabrieken draaien daardoor niet op volle kracht en het is soms lastig te voorspellen wanneer nieuwe auto’s geleverd kunnen worden.’ De weinige chips die wel beschikbaar zijn, worden in veel gevallen aan andere sectoren geleverd. Dat terwijl de automotivesector ze steeds harder nodig heeft: volgens IHS en Deloitte bestond 45 procent van de productiekosten van auto’s in 2020 uit elektronische onderdelen.

De stormloop op occasions houdt Mora voorlopig flink bezig, niet alleen door de toegenomen verkopen. Omdat mensen meer in oudere, tweedehandsauto’s rondrijden, voert Auto Londen De Meern ook meer reparaties uit. ‘Het werk gaat altijd door.’