Verkoop hybride auto's in Nederland volledig ingestort, wel fors meer elektrische auto's verkocht

We hebben er 6 miljard euro in gestopt en er nul klimaateffect voor teruggekregen Eric Wiebes over het subsidiëren van hybrideauto's

De Nederlandse verkoop van hybride auto's is het afgelopen jaar compleet ingestort. De ACEA-cijfers geven aan dat er in 2017 slechts 1158 hybrides verkocht zijn, tegenover bijna 19 duizend het jaar ervoor. Een daling van 93 procent die deels verklaard wordt door de per 1 januari 2017 afgeschafte fiscale voordelen voor hybride auto's. Steinbuch voorspelt dat het type auto over ongeveer vijf á tien jaar van het toneel verdwijnt ten gunste van volledig elektrische auto's.



Eric Wiebes, destijds staatssecretaris van Financiën, zei in 2016 al dat 'we nooit hadden moeten beginnen' aan het subsidiëren van hybride auto's. 'We hebben er 6 miljard euro in gestopt en er nul klimaateffect voor teruggekregen', liet hij weten in een interview met Autoweek. Sinds vorig jaar worden hybride auto's fiscaal bijna hetzelfde behandeld als normale auto's. De elektrische auto behoudt wel voordelen als vrijstelling van motorrijtuigen- en aanschafbelasting.



De Nederlandse overheid wil dat in 2020 tien procent van de nieuw verkochte auto's over een elektrische aandrijflijn en stekker beschikt. Die ambitie lijkt nog ver weg: vorig jaar voldeed slechts 2,5 procent van de nieuw verkochte auto's aan die eis. Hoogleraar Steinbuch denkt dat het wel haalbaar is.