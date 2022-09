Vergoeding aan maatschappijen voor geschrapte vluchten kan Schiphol miljoenen per dag kosten

Reizigers in de rij voor incheckbalies op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

De noodgreep is een antwoord op de nieuwe problemen die vorige week ontstonden toen de zomerbonus voor beveiligers verdween en van de een op de andere dag veel minder personeel kwam opdagen. De wachtrijen namen weer toe en de luchthaven moest opnieuw vluchten schrappen. Om de lange rijen deze herfst te voorkomen, wil Schiphol tot minimaal eind oktober ruim 12 duizend passagiers minder laten vertrekken. Dit komt boven op het reeds aangekondigde reizigersplafond van 69.500 passagiers.

De compensatie voor luchtvaartmaatschappijen, van 350 euro per passagier, is volgens de luchthaven een essentiële maatregel om de drukte dit weekend te beperken. ‘Hiermee hebben we de paar luchtvaartmaatschappijen die nog iets konden betekenen, kunnen overhalen’, laat een woordvoerder weten. ‘We zien dat het heel lastig is voor de vliegmaatschappijen om op korte termijn het aantal passagiers te beperken.’

Het gaat om een tijdelijke financiële stimulans, aldus Schiphol. ‘Die zal gelden tot de effecten van de aangekondigde reductie zichtbaar zijn.’ Wanneer dat precies is, kan de woordvoerder niet zeggen, maar naar verwachting ergens volgende week. ‘Als de onafhankelijke slotcoördinator afspraken heeft gemaakt met de luchtvaartmaatschappijen.’

Hoeveel de noodgreep gaat kosten, is volgens Schiphol onduidelijk. Maar uitgaande van het geschatte aantal geannuleerde tickets kan het flink in de papieren lopen. Als Schiphol de capaciteit met 18 procent reduceert (ruim 12.150 passagiers per dag minder), kan de compensatie ruim 4,2 miljoen euro per dag kosten.

Bovendien is het bedrag van 350 euro per ticket relatief hoog als je het relateert aan het omzetverlies, zegt luchtvaarteconoom Rogier Lieshout. ‘Dit is meer dan Schiphol hoeft te doen. Maar het staat niet in verhouding tot de verliezen van de luchtvaartmaatschappijen in de afgelopen maanden.’

Zomerbonus

Waarom besteedt Schiphol die miljoenen niet aan het doortrekken van de speciale bonusregeling? Die maatregel was effectief om het personeelsbestand tijdelijk op te krikken, zegt FNV-bestuurder Joost van Doesburg. ‘We hebben van mensen gehoord dat ze hun vertrek tijdelijk hebben uitgesteld tot de bonus afliep, sommigen zijn speciaal bij Schiphol komen werken voor de bonus.’

Toch denkt de vakbondsbestuurder dat ook een verlengde bonusregeling slechts een tijdelijke oplossing biedt. ‘De maatregel kost de luchthaven veel geld, deze zomer alleen al tussen de 50- en 60 miljoen euro’, zegt Van Doesburg. ‘Maar bovenal moet het werk weer gaan lonen. De salarissen moeten structureel omhoog en werknemers moeten een rooster krijgen waar ze hun leven omheen kunnen plannen.’

Die plannen laten nog steeds op zich wachten. Een overleg tussen de vakbond en Schiphol vorige week heeft niks concreets opgeleverd, zegt Van Doesburg. ‘We hopen een dezer dagen meer te horen. Elke dag dat het langer duurt, werken de beveiligers onder grote werkdruk. Het versterkt ook de krapte: meer beveiligers zullen door die druk stoppen.’ Schiphol laat desgevraagd weten samen met de vakbonden in gesprek te zijn over structurele oplossingen. Volgens de woordvoerder liggen alle opties op tafel. ‘Denk aan betere werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.’

‘Sigaar uit eigen doos’

Ook voor de luchtvaartmaatschappijen is de vergoeding niet ideaal. Het kan uiteindelijk ook een ‘een sigaar uit eigen doos’ blijken, zegt luchtvaarteconoom Lieshout. ­‘Mogelijk worden de kosten van de schadevergoeding doorberekend in de tarieven die Schiphol bij de luchtvaartmaatschappijen in rekening brengt. Zo’n extra verhoging kan volgend jaar al ingaan.’

Barin, de branchevereniging voor vliegtuigmaatschappijen, stelt met ‘enige tegenzin’ akkoord te zijn gegaan. ‘Het werd duidelijk dat er weer gitzwarte dagen zouden aankomen op Schiphol. Daardoor hebben wij toegezegd’, zegt voorzitter Marnix Fruitema. Toch ziet de belangenorganisatie het plan niet als structurele oplossing. ‘Elke geannuleerde vlucht is slechts een pleister op een zere wond.’

Luchtvaarteconoom Eric Pels sluit zich daarbij aan. Voor een structurele oplossing moet volgens hem bovenal het vliegen duurder worden. ‘De lage lonen zijn het gevolg van het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd: uitbesteden, de concurrentiepositie van Schiphol en KLM in stand houden en de kosten zo laag mogelijk houden. Daar moeten we definitief mee breken.’