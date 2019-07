‘Verdienmodel’ was te lang een vies woord bij duurzame supermarktketen Marqt

MEER OVER VOEDSEL

Ook prijsvechter Jumbo schermt met termen als beleving, ambachtelijk, vers en duurzaam

Sterker nog: ‘wie per roltrap neerdaalt in prijsvechter Jumbo Foodmarkt Leidsche Rijn, heeft de neiging om even over zijn schouder te kijken of hij niet per ongeluk een filiaal van yuppengrootgrutter Marqt is binnengestapt’, schreef de Volkskrant na een bezoek in januari. De supermarktbranche stort zich massaal op de bewuste eter.

Hoe biologisch is biologisch?

Biologische levensmiddelen in de winkel voldoen geregeld niet aan alle eisen. De minister wil dat de toezichthouder strenger optreedt. Vijf vragen over bioproductiewaakhond Skal. ‘Misschien moeten we sneller rode kaarten gaan geven.’

Minister Schouten beweegt zich behoedzaam op groen mijnenveld: nieuwe visie op kringlooplandbouw verre van baanbrekend

Wie stiekem had gehoopt dat minister Carola Schouten (Landbouw) een revolutie zou ontketenen met haar plannen voor een kringlooplandbouw, kan die verwachtingen na maandag weer opbergen: een grote ommezwaai komt er vooralsnog niet. Er wordt hooguit een beginnetje mee gemaakt.

Duurzame boer nauwelijks beloond voor groen werken

Met haar landbouwommezwaai wil minister Carola Schouten (Landbouw) niet alleen de natuur en het milieu ontzien, maar ook de boer die netjes werkt meer macht geven. Keurmerk PlanetProof kwam er vorig jaar om agrariërs te stimuleren tot verduurzaming, maar ze zien dit nog niet altijd terug in een betere prijs voor hun waar.

Hoe voeden we 10 miljard monden in 2050?

En moet u uw ochtendritueel straks omgooien omdat koffiebonen een zeldzame delicatesse worden? Onze verslaggevers deden een jaar lang onderzoek in onder meer Afrikaanse productielanden en beantwoorden de vragen in De Voedselzaak.