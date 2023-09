Verdienen Kaag en Lagarde een buste aan het Frederiksplein?

In de jaren zeventig en tachtig zaten de ministers van Financiën Duisenberg, Andriessen, Van der Stee en Ruding met de handen in het haar. En ook toenmalig president Jelle Zijlstra van De Nederlandsche Bank (DNB) voelde zich machteloos, want inflatie leek even moeilijk te bestrijden als de ratten in de riolen.

Maar nu zijn er effectieve rattenvangers. Het inflatiespook is zelden zo daadkrachtig bestreden als in de afgelopen twee jaar. In augustus 2021 was de inflatie 2,4 procent. Daarna liep die door de oorlog in Oekraïne op tot 14,5 procent in september 2022. En in juli dit jaar was die alweer gedaald naar 3 procent. In augustus kan het cijfer zelfs onder dat van augustus 2021 komen.

Als de belangrijkste taak van de centrale banken is om ‘prijsstabiliteit te handhaven’ – en daaronder wordt een inflatie van 2 procent verstaan – hebben ze hun werk uitstekend gedaan. De inflatie is in negen rentestappen bedwongen zonder dat de werkloosheid is opgelopen en de woning- en de aandelenmarkt zijn ingestort.

Over de auteur

Peter de Waard is journalist en columnist van de Volkskrant, gespecialiseerd in financieel-economische onderwerpen. Onlangs verscheen van zijn hand Het geheim van Beursplein 5, over de Amsterdamse beurs. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit.

Standbeelden voor ECB-president Christine Lagarde en Sigrid Kaag – vrouwen die de kastanjes uit het vuur moeten slepen – zijn misschien overdreven, maar twee bustes in het nieuwe DNB-hoofdkantoor met publieke ruimte aan het Frederiksplein zouden niet misstaan.

Gelukkig is de verbouwing van dit kantoor op zijn vroegst pas eind volgend jaar gereed, want Lagarde moet nog bewijzen dat ze zonder kleerscheuren ook de rente weer kan verlagen. Want daarvoor lijkt het moment aangebroken.

Maar er wordt deze maand nog een tiende rentestap verwacht: een renteverhoging tot 4,25 procent. Reden voor de tiende stap is dat de inflatie wel daalt in Nederland en andere landen van Europa, maar dat die in Duitsland nog altijd 6 procent is. De dokter van Europa is langzamerhand de zieke man van Europa aan het worden, net zoals in de jaren negentig toen bondskanselier Kohl in een vlaag van overmoed bepaalde dat na de hereniging 1 ostmark net zoveel waard zou zijn als 1 westmark.

Voor Nederland en ook andere landen in Europa is het enigszins bizar dat de rente dan ver boven de 4 procent komt, terwijl de inflatie mogelijk al zal zijn gedaald tot minder dan 2 procent – onder de doelstelling van de ECB. De ECB zal zich moeten afvragen of een tiende rentestap ook Duitsland helpt.

Juist de zieke man van Europa heeft een aspirientje nodig. Duitsland kan een renteverlaging het best gebruiken om de economie aan te zwengelen. De Duitse economie zal dit jaar – tot groot vermaak van de brexiteers in Londen – de laagste groei kennen van alle westerse landen.

Zoals Duitsland onder Merkel de rest van de eurozone heeft gered in de jaren nul en tien, moet de rest Duitsland nu helpen. Daarbij is het zaak even niet aan de rente te sleutelen, voordat in 2024 en 2025 die successievelijk kan worden verlaagd.

Iets meer inflatie is een vervelende ziekte, maar niet zo fataal als een Duitse patiënt, zo heeft de geschiedenis geleerd.