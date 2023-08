Verdere krimp economie verrast economen, ‘maar we voorzien geen diepe recessie’

Een moeder met haar kinderen in een Jumbo-supermarkt dit voorjaar. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De nieuwe daling is verrassend, omdat economen hadden gerekend op stagnatie of een lichte groei. Bij twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei is volgens de gangbare definitie sprake van een recessie, die in dit geval dus wel mild is.

Terwijl de economie van de naburige landen in het tweede kwartaal is gegroeid ten opzichte van de voorgaande drie maanden, zakt die van Nederland verder weg. Frankrijk en België bijvoorbeeld zagen hun bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal groeien met respectievelijk 0,5 en 0,2 procent. De Duitse economie stagneerde wel met een nulgroei.

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

‘Na de coronadip herstelde de Nederlandse economie veel sneller en sterker dan de rest van Europa’, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de Nederlandse cijfers naar buiten bracht. ‘Sinds ongeveer een jaar is dat omgedraaid. Waar de Nederlandse economie al een jaar lang niet meer groeit, doen de meeste andere landen in de EU dat wel. Onze belangrijkste handelspartners in de Europese Unie deden het dit kwartaal allemaal beter.’

Ter nuance: ‘Als we de huidige situatie vergelijken met vlak voor corona, dan geldt nog steeds dat de Nederlandse economie in de afgelopen jaren harder is gegroeid dan de economieën in meeste Europese landen.’

Gevoelstemperatuur

‘De fundamenten zijn goed’, zegt demissionair minister van Economische Zaken Micky Adriaansens in een reactie op de cijfers. ‘De werkloosheid is en blijft laag, de investeringen groeien dit jaar door.’

De officiële cijfers over de economie kunnen afwijken van hoe mensen die ervaren. Een beetje zoals de gevoelstemperatuur kan verschillen van de werkelijke temperatuur. Zo was er in november vorig jaar nog geen sprake van een recessie, alhoewel dat wel zo voelde. En nu er officieel sprake is van een recessie, is daarvan weer weinig te merken.

De faillissementen liggen nog altijd onder het niveau van 2019, een periode van hoogconjunctuur, ook al zitten ze de laatste maanden wel in een stijgende lijn. Ook op de arbeidsmarkt is van economische afkoeling vooralsnog weinig te merken. Daar hield de krapte in het tweede kwartaal van 2023 aan, meldt het CBS. Tegenover elke honderd werklozen stonden 122 vacatures, net als in de vorige twee kwartalen.

Krimp vooral door daling export

Volgens de cijfers van het CBS is de economische krimp in het tweede kwartaal ten opzichte van de drie voorgaande maanden vooral toe te schrijven aan een daling van de export met 0,7 procent. Toch was de export niet over de hele lijn negatief. De uitvoer van diensten steeg met 2,5 procent. Dat was alleen onvoldoende om de daling in de goederenexport van 1,4 procent te compenseren.

In meer dan de helft van alle bedrijfstakken lag de bedrijvigheid in het tweede kwartaal lager dan in het eerste. Vooral in de delfstoffenwinning zat de klad erin. Toch kwam de grootste negatieve bijdrage aan de krimp van een andere sector, namelijk die van de handel, horeca, vervoer en opslag. Deze heeft namelijk een groter gewicht in de economie. De stevigste groei zat dan weer bij de energiebedrijven.

De consumptie door huishoudens daalde met 1,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Een veel sterkere afname dan verwacht, zegt ING-econoom Marcel Klok. ‘Nederlandse consumenten kochten minder in het buitenland en verminderden ook hun consumptie van binnenlandse diensten. Tegelijkertijd daalde ook de consumptie van binnenlandse voeding, dranken en tabak, maar dat lag wel in de lijn van onze verwachtingen.’

Verder namen de investeringen in woningen af. Aan de pluskant staan de hogere bedrijfsinvesteringen in onder meer vervoermiddelen en machines. Daar ging het om een toename van 1,3 procent.

Vooruitkijkend verwacht ABN Amro dat de groei gedurende de rest van het jaar traag zal blijven. In een reactie schrijft de bank dat de binnenlandse vraag steeds meer wordt getroffen door eerdere en komende renteverhogingen door de Europese Centrale bank. Bovendien betekenen zwakke groeivooruitzichten voor de eurozone dat de externe vraag naar Nederlandse producten en diensten zwak blijft.

Ook Klok verwacht kwartaalcijfers van economische groei tegen het nulpunt aan. ‘We merken dat de vertrouwensindicatoren verslechteren, en de val van de regering kan ook de groei van de overheidsuitgaven enigszins vertragen. Met een nog steeds krappe arbeidsmarkt voorzien we geen diepe recessie met hoge werkloosheidsniveaus.’