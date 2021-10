Verbod op ‘stunten’ met prijs krat bier remt ook verkoop Heineken

Beeld anp

In Vietnam, Maleisië, Cambodja en Indonesië liep de verkoop van bier vanwege de strenge coronamaatregelen in totaal terug met 34,1 procent. In Nederland daalde de bierverkoop met 5 tot 10 procent, in de detailhandel zelfs met 20 procent. Heineken ondervond het effect van de op 1 juli ingevoerde horecawet die het ‘stunten’ met de prijzen van kratjes bier in de supermarkten verbiedt.

Heineken-topman Dolf van den Brink erkent dat de markt wereldwijd ‘volatiel’ blijft. Niet alleen door de aanhoudende pandemie, maar ook door de duurdere grondstoffen. Van den Brink kondigt een ‘assertieve houding’ aan van de bierbrouwer als het om prijsstijgingen gaat. Worden die binnenkort doorberekend aan de klant? ‘We zijn onderhevig aan die trend, we zullen zeker moeten kijken naar de prijzen’, zegt een woordvoerder van Heineken. Desondanks bedroeg de nettowinst voor Heineken bijna 3,1 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 396 miljoen euro en bijna 1,7 miljard euro in het derde kwartaal van 2019. Maar die winst komt voornamelijk op het conto van de Indiase dochteronderneming United Breweries, waarop na een herwaardering een boekwinst van 1,3 miljard euro werd genoteerd.

Ceo Van den Brink erkende woensdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers dat Heineken ook dit jaar nog niet terugkeert op het niveau van 2019. De restricties in de Nederlandse horecawet remmen de bierverkoop. Sinds 1 juli mogen supermarkten maximaal 25 procent korting aanbieden op de normale verkoopprijs. En dat voelt Heineken in de portemonnee. ‘De markt moet zich aanpassen aan een nieuwe situatie’, zegt de woordvoerder. ‘Die promoties in de supermarkten zullen we minder gaan zien en dat heeft zeker invloed op de omzet.’