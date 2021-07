Veldhovense ASML kan wereldwijde vraag naar chipmachines amper bijbenen

Veldhoven - In het ASML Experience Centre kan men alles zien over de productie van computers, chips en van de machines om deze te maken. Beeld raymond rutting photography / VK

De omzet viel met 4 miljard dollar een beetje tegen ten opzichte van de eerste drie maanden van dat jaar. Maar dat kwam omdat een deel van de inkomsten opschoof naar het volgende kwartaal. Sommige chipmachines waren weliswaar verscheept naar klanten, maar hadden nog niet de tests doorlopen die afnemers moeten verzekeren dat ze geen kat in de zak hebben gekocht.

Ongeveer 300 miljoen euro wordt dus pas het komende kwartaal op de rekening van ASML bijgeschreven. ‘Maar het was een goed kwartaal’, zei topman Peter Wennink in een toelichting. De uitgestelde inkomsten waren dan ook voorzien.

Afgezien van omzet door de levering van nieuwe chipmachines verdiende ASML ook goed geld aan het opvoeren van bestaande apparatuur. ‘Klanten willen graag meer chips per uur maken, dus zorgen we daarvoor’, aldus Wennink. Die software-upgrades brachten 1,1 miljard in het laatje.

ASML boekt een brutomarge op zijn producten van 50,9 procent, een percentage waar veel andere bedrijven alleen van kunnen dromen. Maar het bedrijf moet ook belastingen betalen en afschrijvingen doen. Onder de streep bleef er een winst over van 1 miljard euro.

Honger naar halfgeleiders

Om werk zitten de Veldhovenaren voorlopig niet verlegen. ASML kreeg er 8,3 miljard euro aan orders bij, zodat er nu voor 17,5 miljard bestellingen uitstaan. Het bedrijf probeert die groei bij te benen door meer mensen aan te nemen en apparatuur neer te zetten op de bestaande vierkante meters.

ASML begint daarmee al tegen de grenzen van zijn productiecapaciteit aan te lopen. ‘De derde oplossing is nieuwe fabrieken bouwen, maar dan ben je snel twee, drie jaar verder en dan praten we al over 2024’, zei topman

Zo lang kan de chipindustrie niet wachten, was zijn boodschap. De pandemie heeft de vraag naar chips laten exploderen. Er was meer behoefte aan computers om thuis te kunnen bellen, aan apparatuur om te kunnen videovergaderen en aan netwerkapparatuur, maar ook aan televisies waarmee consumenten de verveling door de lockdowns konden verjagen. Tegelijkertijd was er meer vraag naar geavanceerde chips door de introductie van de nieuwste generatie spelcomputers, de PlayStation 5 en de Xbox One Serie.

Die toegenomen honger naar chips komt op een moment dat de halfgeleiderindustrie nog aan het herstellen is van de effecten van het coronavirus, die de aanvoerlijnen in het honderd lieten lopen. De fabrieken draaien wel weer op volle toeren, maar daarmee is de achterstand in de chipslevering nog lang niet volledig weggewerkt.

Chipdroogte

Sommige sectoren die schreeuwen om halfgeleiders kunnen nog niet aan de vraag voldoen. Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, zei woensdag ook in de tweede helft van dit jaar last te houden van de ‘chipdroogte’. Daardoor zullen er dit jaar evenveel Mercedessen worden verkocht dan in 2020, terwijl de autofabrikant aanvankelijk uitging van een groeiend aantal.