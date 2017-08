Bestraf smartphonegebruik in auto net zo hard als rijden onder invloed, pleit VVN

'Bestraffing adequaat'

In een Kamerbrief schreef Blok op 20 juli dat 'het niveau van bestraffing van ernstige verkeersdelicten over het algemeen adequaat is'. Hij baseert zich op een onderzoek dat hij heeft laten doen door de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekers bevelen wel aan de straffen te verhogen voor herhaaldelijk rijden onder invloed, rijden tijdens een rijontzegging en bij schuld aan dood en letsel in het verkeer. Over telefoongebruik wordt in het rapport van 451 pagina's niet gesproken.



Een gemiste kans, vindt VVN. De organisatie constateert dat 'smartphonegebruik en beeldschermgebruik tijdens verkeersdeelname sterk in opmars is'. Dit is ook het geval volgens verzekeraar Interpolis, die is gestart met een campagne om de '89 procent van de mensen die hun telefoon in het verkeer gebruiken' te veranderen.



In de Interpolis-reclame vertelt een man over hoe hij, afgeleid door een apparaat, met 90 kilometer per uur op een auto met kinderen voor hem reed. En hoe de gevolgen zijn leven totaal veranderden. De verzekeraar wijst onder meer op de AutoModus-app die de telefoon automatisch blokkeert tijdens het rijden. Een variant voor fietsers is ook beschikbaar.



Een boete voor rijden onder invloed kan oplopen tot 650 euro. Voor bellen met telefoon in de hand is de boete nu 230 euro. Een woordvoerder van de Nationale Politie kan niet zeggen hoe actief zij telefoongebruikers in de auto op dit moment beboeten door ze te flitsen of aan te houden. 'Verkeershandhaving wordt lokaal bepaald, wij hebben daar geen overzicht van.'