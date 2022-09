Vegaburgers en haveryoghurt zijn de toekomst, maar ‘eerlijke prijzen’ zijn nog ver te zoeken

Meer aanbod, meer aandacht en hogere vlees- en zuivelprijzen maken plantaardige alternatieven aantrekkelijker. Toch is van een heuse eiwittransitie nog geen sprake. Eerlijke prijzen moeten dat veranderen, stellen experts. Dat de winstmarges op vleesvervangers tien keer hoger zijn dan die op vlees, is niet heel behulpzaam.

Net als bij de klassieke slager hangen er bij de fabrieksingang van De Vegetarische Slager in Breda worsten aan het plafond. Maar deze ‘knuffelworsten’ zijn van stof. Het is een spottende knipoog naar de vleesindustrie, want zoals de naam al doet vermoeden, worden hier alleen vegetarische producten gemaakt.

Vandaag zien hier weer duizenden kilo’s nepkip het licht met behulp van wat hitte, water en soja-eiwit. ‘Maar dit zal de meeste mensen nog niet heel enthousiast maken’, zegt fabrieksmanager Toine van Loon, wijzend naar de bruine stroken ‘eiwitstructuur’ die uit de machine rollen. De halffabricaten worden een fabriekshal verderop door machines in stukken gesneden, geblancheerd en gemarineerd. Glimmend en ruikend naar kipkruiden zijn het ‘kipstuckjes’ geworden, het populairste product van Nederlands bekendste plantaardige slager.

Eiwittransitie

Hoeveel meer werk en kosten komen er kijken bij de productie van vlees? Het dier dat er voor moet worden grootgebracht, heeft alleen al vele kilo’s voer nodig. Dat bestaat bovendien vaak uit dezelfde ingrediënten als die van de gemiddelde vegaburger: maïs, graan en soja. Dat roept vragen op. De plantaardige kipstuckjes van De Vegetarische Slager kosten bij Albert Heijn bijna 25 euro per kilo; eenzelfde hoeveelheid kipfiletblokjes zonder Beter Leven-ster ruim 10 euro minder. Hoe kan dat?

Uit onderzoek in opdracht van de organisatie ProVeg, die zich inzet voor meer plantaardige voeding, bleek onlangs dat de prijskloof tussen dierlijke producten en hun plantaardige alternatief slinkt door de gierende inflatie. Maar hoewel de prijzen per supermarktketen en product verschillen, is het duidelijk dat het eten van dierlijke eiwitten vaak nog steeds goedkoper is.

Niet ideaal, gelet op het klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat er minder dierlijk en meer plantaardig eiwit op ons bord moet belanden: de zogenoemde eiwittransitie. Maar terwijl de overname van De Vegetarische Slager door Unilever in 2018 een nieuw teken was dat vleesvervangers serieus worden genomen in de voedingsmiddelenindustrie, is van een werkelijke plantaardige transitie nog geen sprake.

Hoge winstmarges

Betalen we niet veel te veel voor die ‘simpele’ vleesvervangers? Hugo Verkuil, ceo van De Vegetarisch Slager, is stellig: ‘Om goedkoper te kunnen worden, moet het eerst op grote schaal gegeten worden.’ Hoewel de vleesvervanger aan populariteit wint, ligt het totale marktaandeel in de vleesindustrie nu pas rond de 4 procent. ‘Dat moet echt naar 10 of 15 procent voor de nodige schaalvergroting en kostenbesparing.’

Prijsspecialist Oliver Hagenbeek van consultancybureau Simon Kucher kan zich daarin vinden. ‘De vleessector heeft decennia de tijd gehad om steeds goedkoper te gaan werken, door dieren bijvoorbeeld sneller groot te brengen en efficiënter te slachten.’ De meeste producenten van vleesvervangers komen nog maar net om de hoek kijken. Ze moeten nog flink investeren in de ontwikkeling en kwaliteit van hun producten. ‘Dat kost geld.’

Mede daardoor zijn de winstmarges veel hoger dan bij vlees, vertelt Hagenbeek. ‘Die liggen bij vlees tussen de 0 en 20 procent, terwijl het bij vleesvervangers al gauw om 30 tot 40 procent gaat.’ Dat lijkt scheef, maar is best te verklaren, vindt de prijsspecialist. Deels doordat producenten nog veel moeten investeren, maar ook door concurrentie.

‘In het plantaardige schap liggen een hoop verschillende merken, terwijl vlees vrijwel altijd onder een huismerk wordt verkocht’, legt Hagenbeek uit. Die concurrentie in het schap vereist meer reclame. ‘Dat kost natuurlijk gewoon geld.’ Zeker als de concurrentie bestaat uit medespelers met grote namen achter zich, zoals Valess (FrieslandCampina), Garden Gourmet (Nestlé) en Vivera (onderdeel van vleesgigant JBS).

Plantaardige opmars

De producenten zelf wijzen naar de supermarkten. ‘Het verschilt per product, maar het komt voor dat ze winstmarges van tientallen procenten hanteren boven op onze prijzen’, vertelt marketingmanager Mark van Noorloos van vleesvervangerfabrikant Schouten. Het bedrijf is al 35 jaar actief en maakt onder meer producten voor de huismerken van grootgrutters.

Hoewel Van Noorloos de marges buitenproportioneel vindt – ‘de prijzen vormen een barrière voor consumenten’ – is hij ook blij dat de winkels de vleesvervangers een steeds groter podium geven. Concurrent De Vegetarische Slager wil weinig kwijt over de supermarktmarges: ‘Zij bepalen de uiteindelijke prijzen en dat is hun goed recht.’ Verkuil zegt blij te zijn dat de retailers actief bijdragen aan de plantaardige opmars.

De grote supermarktketens willen niets zeggen over de winstmarges die zij voor vlees of vleesvervangers hanteren. Kritiek dat ze de verkoop van plantaardige alternatieven afremmen, is volgens hen onterecht. ‘Wij ondersteunen de beweging naar een meer plantaardig voedingspatroon’, stelt een woordvoerder van Albert Heijn. Daarvoor breidt het bedrijf naar eigen zeggen niet alleen het assortiment flink uit, maar worden ook meer eigen-merkproducten geïntroduceerd. ‘Waarbij de prijs gelijk is aan die van de vleesproducten of goedkoper’, meldt een woordvoerder. Bij Jumbo klinkt eenzelfde verhaal over gelijkwaardige prijzen en een groeiend assortiment: ‘Wij onderschrijven de transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon’, benadrukt de woordvoerder.

Nicheproduct

Maar als de supermarktketens echt willen bijdragen aan die plantaardige opmars, waarom lopen de winstmarges dan zo extreem uiteen? ‘Je ziet dat supermarkten hun prijzen ook bepalen op basis van rotatiesnelheid’, legt specialist Hagenbeek uit. ‘Er worden veel minder vleesvervangers verkocht dan vlees, waardoor vaker producten worden weggegooid. Dat wordt verrekend in de marges.’

Hij sluit niet uit dat de supermarkten ook profiteren van het feit dat de vleesvervanger nog een nicheproduct is. ‘Consumenten die vleesvervangers kopen, kopen die vaak met een bepaald bewustzijn, vanwege dierenwelzijn of het milieu bijvoorbeeld. Tot een bepaalde hoogte maken supermarkten waarschijnlijk misbruik van hun betalingsbereidheid.’

Nog belangrijker: de vleesvervanger is nog geen signaalproduct, een product waarvan klanten precies weten wat het kost. Hagenbeek: ‘De prijzen van signaalproducten als bananen en vlees wil je als supermarkt zo laag mogelijk houden, zodat de consument niet overloopt naar de concurrent.’ Daarbij nemen winkels soms zelfs genoegen met een negatieve marge: ‘Als ze op de rest van de boodschappenmand maar winst maken.’ Verlies lijden op een karbonade is dus prima. Maar verlies lijden op plantaardige alternatieven is voorlopig ondenkbaar, ‘in elk geval zolang de klanten de keuze voor een supermarkt nog niet laten afhangen van het aanbod in vleesvervangers’.

Vleestaks

Als het aan de vleesvervangerproducenten en belangenorganisaties ligt, is het dan ook niet de vleesvervanger die te duur is. ‘Vlees is simpelweg te goedkoop’, klinkt het bij fabrikant Schouten. Een stelling die duurzaamheidshoogleraar Arjen Wals van de Wageningen Universiteit onderschrijft. ‘De daadwerkelijke kosten van de productie worden niet meegerekend in de prijzen. Als je kijkt naar de impact op het klimaat en het dierenwelzijn zouden we veel meer moeten betalen voor ons vlees.’

De True Animal Protein Price Coalition (Tapp) streeft om precies die reden naar een eerlijke vlees- en zuivelprijs, waarin de schade voor het milieu wordt meegerekend. ‘Vanwege het klimaat, maar ook voor de boeren die er nu te weinig aan overhouden’, zegt directeur Jeroen Remmers. Met de extra belasting wil het collectief de uitstoot van de vleessector compenseren en tegelijk investeren in de verduurzaming van de veeteelt.

Een motie voor zo’n eerlijke vleesprijs – beter bekend als de beruchte vleestaks – werd in Den Haag al eens afgeschoten. Onder meer de VVD, CDA en SP staan sceptisch tegenover het plan. De kans dat zij snel bijdraaien, acht Remmers niet erg groot. Bewijs dat het werkt, is er volgens de lobbyist al wel. Uit onderzoek van het RIVM en de Vrije Universiteit Amsterdam bleek dat de vleesconsumptie van huishoudens met 36 procent kan dalen door een vleestaks in combinatie met het verstrekken van informatie over de impact op het milieu.

Duidelijk is dat (een deel van) de veesector zich nog verzet tegen de vleestaks en een eiwittransitie. Een week geleden lanceerde de sector nog een promotiecampagne onder de naam Nederland Vleesland, waarmee het wankelende imago van vlees moest worden opgekrikt. De actie kon op behoorlijk wat kritiek rekenen op sociale media.

Denken vs. doen

‘Er is al een verhoogd bewustzijn rond vlees zichtbaar in de samenleving’, meent duurzaamheidshoogleraar Wals. ‘Maar er is nog altijd een kloof tussen denken en doen.’ De prijs kan volgens Wals een belangrijke rol spelen bij het bewerkstelligen van een echte cultuuromslag. ‘Nu dwing je mensen met minder geld om duurzaam te leven ten koste van hun eigen portemonnee. Zo wordt het iets elitairs, terwijl duurzaamheid toegankelijk moet zijn voor iedereen’.

Ook de producenten zien dat realistische en betaalbare prijzen essentieel zijn. ‘Hebben we daar nog werk te doen? Natuurlijk’, concludeert directeur Verkuil van De Vegetarische Slager. Toch is er één ding nog belangrijker. ‘Smaak, smaak en smaak’, zegt Verkuil vastberaden. ‘Dat is uiteindelijk waarmee je de consument moet overtuigen. Daarom steken we daar nog steeds veel tijd én geld in.’

Dat de eiwittransitie uiteindelijk zal slagen, daar zijn de producenten van overtuigd. Volgens Verkuil is het kantelpunt al in zicht. ‘Vooral onder jongeren is er al een duidelijke trend zichtbaar.’ Ook steeds meer bedrijven uit de vleessector zien dat het slim is om te investeren in plantaardige alternatieven. Voor De Vegetarische Slager en collega’s is dat niet per se vervelend. ‘Hoe meer partijen instappen, hoe meer innovatie er plaatsvindt. Zo worden vleesvervangers vanzelf goedkoper.’

De enige concurrentie waar Verkuil wel bang voor is? Slechte. ‘Als een vleesliefhebber eenmaal een vieze vleesvervanger heeft uitgeprobeerd, komt hij niet meer terug.’ Bij de fabriek in Breda komen de volgende stukjes nepkip geblancheerd en wel uit de machine. ‘Nu zijn ze lekker mals’, zegt manager Van Loon tevreden. Voor deze kipstuckjes zal de vleesliefhebber niet zomaar wegrennen.