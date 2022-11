Veestapel nauwelijks gekrompen: meer jongvee, wel minder varkens

Een kalverhouderij in het Gelderse Barneveld. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de jaarlijkse Landbouwtelling van het CBS. Hoewel het aantal varkens en kippen slonk naar respectievelijk 11,3 miljoen (-1,6 procent) en 98 miljoen (-2,3 procent), is er nauwelijks verandering te zien in de melkveehouderij. Net als vorig jaar staan er 1,57 miljoen melkkoeien geregistreerd. Het aantal vleeskalveren daalde wel licht naar ruim een miljoen, maar dat werd gecompenseerd door een toename van het overige jongvee.

Daarmee blijft de benodigde krimp om de stikstofuitstoot te verminderen voorlopig uit. Het kabinet stuurt aan op een inkrimping van de veestapel met tientallen procenten, om de natura-2000 gebieden te beschermen. De vrijwillige opkoopregeling die daarvoor in het leven is geroepen, heeft nog weinig teweeggebracht. Uit inventarisatie van de Volkskrant bleek eerder dat er sinds 2020 net iets meer dan dertig veehouders zijn uitgekocht.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) noemde het al ‘nauwelijks voorstelbaar’ dat de veestapel voldoende krimpt met een vrijwillige aanpak. Mede omdat de potentiële stoppers vooral kleinere veehouders zijn. Bovendien ontbreken de prikkels van buitenaf: waar eerdere regelingen vaak samengingen met strengere milieuregels of verslechterde marktomstandigheden, zijn de economische vooruitzichten nu vrij gunstig. ‘Het zal steeds moeilijker en kostbaarder worden om meer rendabele bedrijven tot een deelname te verleiden’, concludeerde het PBL.

Nog minder varkens

Toch verwacht de ING dat de agrarische sector komend jaar alsnog een zogenoemde krimpsector wordt. ‘De opkoopregeling liep het afgelopen jaar niet zo goed als verwacht’, stelt sectorspecialist Jan Willem van den Berg. ‘Maar nu er meer duidelijkheid is over de stoppersregeling voor piekbelasters verwachten we dat de uitgebleven krimp in 2023 alsnog wordt behaald.’

In sommige agrarische sectoren is die krimp al een tijd ingezet. Zo is sinds 2012, mede door de subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV), 45 procent van de varkenshouders afgehaakt. Het is volgens sectorspecialist Van den Berg reëel dat de varkensboeren ook nu eerder zullen uitstappen. ‘De kosten zijn met 50 procent gestegen, de vleesprijs niet.’

Melk-en pluimveehouders kunnen de hogere kosten ondertussen nog aardig compenseren, stelt Van den Berg. Al is er volgens de CBS cijfers ook een daling te zien in het aantal pluimveebedrijven en dieren. Deels is dat volgens Van den Berg het effect van het Beter Leven-keurmerk, dat vanaf 2023 in alle supermarkten vereist zal zijn. ‘Kippenboeren kunnen daardoor minder kippen houden en ook de vogelgriep helpt niet.’