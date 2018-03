Veelbekeken Apple-reclame voor slimme speaker HomePod vervaagt de grens tussen kunst en commercie

Jonze is de perfecte kandidaat voor een project dat de grenzen tussen commercie en kunst vervaagt

De slimme suggestie van het filmpje is dat de HomePod, die 349 dollar kost en nog niet in Nederland verkrijgbaar is, je uit de sleur trekt van het benauwde, drukke stadsleven en je geest verruimt. Als de vrouw begint te dansen, beweegt de kamer met haar mee. Haar appartement wordt vloeibaar en er ontstaan enorme felgekleurde ruimtes. FKA Twigs, die naast een uitstekende zangeres een zeer talentvolle danseres blijkt te zijn, stapt op een gegeven moment door een spiegel en begint met haar evenbeeld te dansen. Even later wordt ze weer vitaal wakker op haar bank - ja, zo wil iedereen wel thuiskomen van werk.



De video past naadloos in het oeuvre van Spike Jonze. Zijn laatste speelfilm, de hypergestileerde scifi-film Her, ging over een soort voorloper van Siri: een stemgestuurd, kunstmatig intelligent besturingssysteem waarop de hoofdpersoon verliefd wordt. Bovendien heeft Jonze een grote affiniteit met dans. Voor Fatboy Slim maakte hij twee beroemde dansclips: 'Praise You', waarin een groepje als een soort flashmob op straat begint te dansen. En 'Weapon of Choice', waarin acteur Christopher Walken door een leeg hotel danst.



In 2016 maakte Jonze ook een schitterende reclame voor een parfum van het modemerk Kenzo. In het filmpje loopt actrice Margaret Qualley (The Leftovers) weg bij een speech uit een prachtige balzaal. Zodra er muziek klinkt, lijkt ze zich niet in te kunnen houden en begint ze wild expressief te dansen, alsof haar lichaam bezeten is door de muziek. Het lijkt erop dat Apple zich heeft gerealiseerd dat Jonze daarom de perfecte kandidaat is voor een project dat de grenzen tussen commercie en kunst verder vervaagt.