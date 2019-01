Veel werknemers van beboet ING kunnen dit jaar fluiten naar een riante bonus

De bonussen van de ING-werknemers zullen dit jaar aanzienlijk kleiner zijn. Beeld ANP

Vorig jaar was er nog een bonuspot van 403 miljoen euro. Hoeveel er dit voor bonussen overblijft, is onbekend. Maar het is ‘een aanzienlijk kleiner bedrag’, zo gaf ING vrijdag toe in berichtgeving in Het Financieele Dagblad.

De bestuursleden, onder wie topman Ralph Hamers, zeiden al eerder vanwege de boete af te zien van een bonus. Vanwege het schandaal vertrok financieel directeur Koos Timmermans.

Vakbond FNV deed vrijdag ook een beroep op de raad van commissarissen om een deel van hun beloning op te geven. Dat er geen bonussen zijn voor het gewone personeel van ING, dat met de hele zaak niets van doen had, terwijl de commissarissen niets inleveren, noemt bondsbestuurder Gerard van Hees ‘stuitend’. Van Hees roept daarom de commissarissen, onder wie voorzitter Hans Wijers, hun beloning deels aan een goed doel te geven.