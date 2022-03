Veel sectoren zien marges verdampen door energieprijs

De bouw van een woonwijk in Wilnis. De bouwsector is een van de bedrijfstakken die zwaar gebukt gaat onder de stijgende energieprijzen. Beeld Elisa Maenhout

Dat stelt het onderzoeksbureau van ABN Amro in het donderdag gepubliceerde Sectorbeeld. Het bedrag van 22 miljard euro lijkt op het eerste gezicht enorm, maar is op een totale omzet van ongeveer 1500 miljard nog redelijk overzichtelijk (1,5 procent). Achter dat gemiddelde gaan intussen grote verschillen schuil. De meeste energie-intensieve bedrijfstaken, zoals de glastuinbouw, papierfabrieken en de chemiebedrijven zien hun kosten met tientallen procenten stijgen.

De sectorspecialisten van de bank komen tot die conclusie op basis van gesprekken en enquêtes binnen de branches die zij volgen. Gemiddeld genomen kopen die bedrijven ongeveer de helft van hun energie flexibel in, schat ABN. Wat betekent dat ze voor dat gas en die elektriciteit dit jaar ongeveer vijf keer meer betalen dan vorig jaar. De andere helft van het gas en elektriciteit is met langetermijncontracten is gekocht tegen tarieven die nog relatief gunstig was.

Hoewel het al met al een behoorlijk grove schatting is, wordt uit de studie nog maar eens duidelijk hoezeer sommige bedrijfstakken lijden onder de hoge prijzen. Dat geldt onder meer voor de voeding verwerkende industrie waar veel energie wordt gebruikt voor het verhitten, koelen en vervoeren van voedsel. En tegelijkertijd ook nog eens via gestegen prijs voor groenten en granen hogere inkoopkosten gelden. Lang niet altijd kunnen bedrijven die kosten doorrekenen aan afnemers zoals supermarkten, schrijft ABN Amro. Ook energie-intensieve sectoren die op een wereldmarkt actief zijn, kunnen de hogere kosten niet automatisch doorberekenen.

Het meest alarmerend is de visie van de bank op de bouwsector. Daar stijgen niet alleen puur de prijzen van energie, maar ook van veel bouwmaterialen. Ongeveer de helft van de bouwbedrijven zegt die hoge kosten vooralsnog niet te kunnen doorberekenen aan hun opdrachtgever, concludeert ABN op basis van een zelf gehouden enquête. Er zijn vaak al contracten gesloten waarin een prijs is afgesproken. ‘In de extreemste gevallen leidt dit tot faillissementen’, schrijft de bank.