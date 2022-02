Veel landen belasten privévermogenswinsten, Nederland niet

Woningen in aanbouw in Amsterdam. Huizen zijn in de laatste drie maanden van vorig jaar opnieuw fors duurder geworden. Er gaan steeds meer stemmen op om het bezit van een eigen huis in box 3 als vermogen te belasten. Beeld ANP

‘In het buitenland wordt of het vermogen zelf belast of de inkomsten uit vermogen’, beaamt universitair docent belastingrecht Reinier Kooiman (Universiteit van Amsterdam). ‘Maar niet iets er tussenin, zoals wij doen.’

Dat wil zeggen: als het vermogen – het bezit zelf – nog belast wordt, want in veel landen is de vermogensbelasting de afgelopen veertig jaar afgebouwd of zelfs afgeschaft. ‘Waarom? Door de veranderende tijdgeest’, zegt Kooiman. ‘Om het investeringsklimaat te stimuleren werd kapitaal ontzien. Pas de laatste tijd gaat het weer meer om het zwaarder belasten van vermogen. Ik heb vorig jaar een rapport van de Oeso becommentarieerd over onder meer de erfbelasting, als middel om vermogensongelijkheid tegen te gaan. Ik was een van de weinigen. Terwijl een Oeso-rapport over belastingontwijking door multinationals honderden reacties krijgt.’

Wankelende Belastingdienst

Veel landen die vermogen wel belasten hebben tal van uitzonderingsbepalingen zoals de eigen woning, zegt Kooiman, die naast zijn academische betrekking ook werkt voor advieskantoor Deloitte. Zelfs in het schijnbaar zo egalitaire Scandinavië is de belastingdruk op vermogen niet hoog: de tarieven op inkomen uit vermogen liggen meestal niet hoger dan 30 procent en er is meestal geen erfbelasting of aparte vermogensbelasting. ‘De vermogensongelijkheid is er dus relatief hoog, bij een relatief lage inkomensongelijkheid’, zegt Kooiman. ‘Net als bij ons eigenlijk.’

Overal over de grens neemt de vermogensongelijkheid volgens de wetenschapper toe, doordat vermogen wordt ondergebracht in bv’s, waarvoor de belasting steeds lager is geworden. Een progressieve belasting op inkomen uit vermogen is het beste middel om de groeiende vermogensongelijkheid tegen te gaan, stelt Kooiman, verwijzend naar het Oeso-rapport, naast een hogere erfbelasting.

Volgens Bas Jacobs moeten alle werkelijke opbrengsten uit vermogen belast worden, zoals rente en dividend, inclusief privévermogenswinsten. Bijna alle lidstaten van de Europese Unie doen dat al in de een of andere vorm, schreef de econoom onlangs in het vakblad ESB. Nederland is een grote uitzondering, met onder meer Cyprus, Luxemburg en Malta. Maar kan het belasten van de werkelijke opbrengsten wel met deze wankelende Belastingdienst? Jacobs: ‘Dat argument hoor ik nu al zo lang dat ik er genoeg van begin te krijgen. Andere landen kunnen het ook, dus doe er wat aan, zou ik zeggen.’