Veel energiebedrijven te laat met versturen jaarnota

Veel energieleveranciers gaan in de fout met het versturen van de eind- en jaarafrekening aan klanten. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) verstuurt een op de drie leveranciers deze niet binnen de wettelijke zes weken

Beeld Harry Cock

Hierdoor horen veel huishoudens te laat of zij nog geld terugkrijgen of dat ze moeten bijbetalen. De toezichthouder heeft de energieleveranciers hierop aangesproken.

De ACM erkent dat het prijsplafond de energiebedrijven begin dit jaar meer werk heeft opgeleverd, maar dit mag inmiddels geen excuus meer zijn. Daarom heeft de toezichthouder de niet bij naam genoemde bedrijven gevraagd om met een ‘verbeterplan’ te komen. Als een bedrijf blijft achterlopen, kan de toezichthouder gaan handhaven.

Energieleveranciers zijn verplicht om consumenten en andere kleinverbruikers binnen zes weken na afloop van een jaar of het contract hun afrekening te sturen. Klanten krijgen hierdoor beter inzicht of de maandelijkse voorschotten die zij hebben betaald te veel waren en zij geld terugkrijgen, of dat ze juist nog geld moeten betalen voor de energie die ze extra hebben verbruikt.

ACM zegt geregeld van consumenten te horen dat zij de afrekening te laat krijgen.

De toezichthouder is de sector actiever gaan controleren sinds de sterke prijsstijgingen van energie , die in 2021 begon. Zo is onder meer onderzoek gedaan naar mogelijke woekerwinsten. Die bleken er niet te zijn: zowel grote leveranciers als Vattenfall en Eneco, als kleinere bedrijven, als Budget Thuis, Engie en Greenchoice hebben geen exorbitante winsten geboekt.

De prijzen zijn weliswaar sterk gestegen, concludeerde ACM, maar dat kwam vooral doordat leveranciers zelf ook veel geld kwijt waren aan de inkoop van energie.