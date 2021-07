Veel bekritiseerde beleggingsapp gaat zelf naar de beurs. Democratiseert Robinhood het beleggen?

Beleggingsapp Robinhood speelde een grote rol in de GameStop-revolte in januari, waarbij mensen zich zowel op straat als op de beurs tegen grote hedgefondsen keerden. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Robinhood, dat donderdag naar de beurs gaat, stelt iedereen in staat kosteloos orders voor het kopen of verkopen van aandelen in te leggen, ongeacht de grootte van de transactie. Hiermee krijgen kleine beleggers dezelfde mogelijkheden als grote insiders, zoals Warren Buffett die al door de gevestigde brokers in de watten werden gelegd.

En dankzij corona liep het storm bij Robinhood. Na de aanvankelijke beursval bij het begin van de pandemie begonnen de koersen te stijgen. En vooral jongeren die zich door de lockdown thuis stierlijk verveelden, ontdekten dat ze hiermee een real life game konden gaan spelen die flink geld kon opleveren. De interesse was gewekt en in korte tijd groeide Robinhood uit tot een van de populairste apps.

Zo werd de app onder meer gebruikt om hedgefondsen in de luren te leggen die gokten op de ondergang van bepaalde bedrijven, zoals de computerspelletjesketen Gamestop, bioscoopgigant AMC en smartphonefabrikant Blackberry. Tegenwoordig worden dit meme-aandelen genoemd. Het leverde Robinhood fenomenaal veel publiciteit op. Maar het leidde ook tot kritiek.

Hebzucht

Robinhood kwam onder vuur te liggen omdat het de risico’s niet voldoende onder de aandacht bracht, waardoor sommige particulieren zo erg in financiële nood kwamen dat er zelfs zelfmoordgevallen werden gemeld. De gamification van beleggen zou een ongezonde obsessie voor hebzucht en speculatie in de hand werken. Daarnaast rekende Robinhood weliswaar geen provisie, zoals andere beursmakelaars, maar werden de orders tegen een vergoeding ingelegd bij flitshandelaren die deze vaak niet uitvoerden tegen ‘de beste prijs’ maar tegen veel ongunstigere koersen.

Er gaan al stemmen op om dit te verbieden, waardoor het hele verdienmodel van Robinhood de nek zou worden omgedraaid. De Amerikaanse toezichthouder SEC zei onlangs ‘dat de kosten van de uitvoering van orders tegen een slechtere prijs misschien wel hoger zijn dan de provisie die andere makelaars in rekening brengen’. Onlangs moest Robinhood al 70 miljoen dollar aan boetes betalen omdat kleine beleggers in staat waren gesteld onverantwoorde risico’s te nemen en technische mankementen in de app beleggers hadden benadeeld.

Alle kritiek ten spijt wordt Robinhood, met een omzet van 800 miljoen dollar en een winst van 7,4 miljoen dollar, zelf nu ook een beursfonds. Aandelen moeten bij de introductie vandaag tussen de 38 en 42 dollar per stuk opbrengen, waardoor de beurswaarde van het bedrijf rond de 35 miljard dollar komt te liggen. Dat is een gigantische som, zeker voor een bedrijf dat pas acht jaar geleden werd opgericht.

De oprichters Vladimir Tenev en Baiju Bhatt bedachten in 2013 de app waarmee voor enkele dollars aandelen en opties of zelfs delen van de financiële producten – net zoiets als een kwart lot in de staatsloterij – konden worden gekocht en verkocht. Particulieren werden hierdoor in staat gesteld bij wijze van spreken een aandeel of stukje aandeel op een enkele dag tien keer per dag te kopen of te verkopen zonder dat het een cent provisie kostte.

Sinds de oprichting heeft Robinhood op die manier 13 miljoen gebruikers binnengehaald. In de eerste twee maanden van 2021 kwamen daar met de Gamestop-hype nog eens 6 miljoen gebruikers bij. Uit onderzoek in de VS bleek dat de gemiddelde transactiegrootte bij Robinhood 3.500 dollar is, tegenover 100 duizend bij E-Trade en 250 duizend bij Charles Schwab.

Toegankelijker

Charles Munger, de 97-jarige rechterhand van superbelegger Warren Buffett, noemde Robinhood een kwalijke uitwas van de effectenhandel. ‘Ik vind de wijze waarop beginnende beleggers worden binnengelokt en worden gestimuleerd zoveel mogelijk te handelen, betreurenswaardig. Ik denk dat de beschaving beter af is zonder dergelijke apps.’

Munger en Buffett beleggen op lange termijn, terwijl Robinhood kortetermijntransacties stimuleert, zodat het meer orders kan aanbieden aan flitshandelaren. Maar uit onderzoek van de Universiteit van Californië Los Angeles (UCLA) blijkt dat de kleintjes zich niet hebben laten ringeloren door de grote. ‘Kleine beleggers doen heel vaak verstandige dingen. Zo kochten ze aandelen waarvan de koersen te ver waren gedaald en profiteerden ze zo van de koersstijgingen daarna. En zelfs als de aandelen nog even bleven dalen, raakten ze niet in paniek’, aldus hoogleraar financiën Ivo Welch van UCLA.

Robinhood heeft baanbrekend werk verricht in de effectenhandel. Ook grote gevestigde Amerikaanse brokers als Charles Schwab en E-trade zijn nu gedwongen hun handelssystemen toegankelijker en goedkoper te maken. Bij de introductie vandaag zal 20 tot 35 procent van de te plaatsen aandelen gereserveerd zijn voor de eigen klanten, de kleintjes waarvan Robinhood afhankelijk is.