VDL weer redder Nederlandse maakindustrie: Eindhovens bedrijf wil Siemens Hengelo kopen

VDL Groep werpt zich andermaal op als redder van de Nederlandse maakindustrie. Het industriële concern tekende vrijdag een intentieverklaring om Siemens Hengelo over te nemen. VDL hoopt de koop van de fabriek, waar gasturbines en compressoren in elkaar worden gezet, in het laatste kwartaal van dit jaar af te ronden.

‘We hebben de intentie om iedereen aan het werk te houden, dus alle ongeveer 470 medewerkers’, zegt VDL-directeur Willem van der Leegte. Voor 400 medewerkers belooft VDL een baangarantie voor de komende vier jaar.

Eind vorig jaar kondigde Siemens aan de fabriek te willen sluiten. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) was er veel aangelegen de banen in Twente te behouden en bemoeide zich persoonlijk met de zoektocht naar een overnamekandidaat. Daarover sprak hij ook met het Duitse hoofdkantoor van Siemens. Of hij uiteindelijk een rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de overeenkomst, wil geen van de partijen zeggen. Het ministerie laat wel weten dat het financieel niet bijspringt.

In de fabriek in Hengelo worden machines in elkaar gezet die druk zetten op olie- en gasvelden, waardoor de brandstoffen opgepompt kunnen worden. Door de ingebouwde gasturbine kunnen de compressoren ook gebruikt worden op plaatsen waar geen elektriciteit is, bijvoorbeeld boven een gasveld in een Saoedi-Arabische woestijn. Siemens wil van de fabriek af, omdat dit onderdeel verlies maakt door minder vraag uit de fossiele industrie. Zij voorzien geen herstel van die markt.

Een luchtfoto van VDL Nedcar in Born. Foto ANP

Ander werk

VDL ziet er wel toekomst in. Niet omdat de fabriek produceert voor de fossiele industrie, maar naar eigen zeggen om juist een grotere bijdrage te leveren aan de energietransitie. Hoe precies wordt niet duidelijk. Een deel van de Hengelose medewerkers gaat op termijn ander werk doen binnen de groep, maar een woordvoerder kan niet zeggen wat hun bijdrage zal zijn aan een duurzamere energievoorziening.

‘Wij denken dat de kennis en kunde daar aanwezig is op dit gebied, maar we hebben nog niet tot achter de komma bedacht wat ze gaan doen’, zegt een woordvoerder. ‘We moeten de boel eerst maar eens overnemen.’ VDL bouwt onder meer elektrische bussen en warmtewisselaars.

VDL werd in 1953 opgericht door de familie Van der Leegte. Het bedrijf is met 17 duizend medewerkers actief in twintig landen. Deze eeuw heeft het familiebedrijf in Nederland al een aantal grote overnames gedaan in de hoogwaardige maakindustrie. In 2006 kocht het een tak van Philips dat onderdelen voor chipmachines maakt, wat VDL een nauwe samenwerking opleverde met chipgigant ASML. In 2012 redde VDL ook al een belangrijk Nederlands maakbedrijf. Van Mitsubishi werd toen de verlieslatende Nedcar-fabriek in Born gekocht.

Net als Mitsubishi toen maakt ook Siemens verlies op de Nederlandse fabriek. De exacte jaarcijfers van de divisie in Hengelo wil het Duitse concern niet geven. VDL had in 2012 een symbolische euro over voor de noodlijdende Mitsubishi-autofabriek, die sindsdien danig opknapte – al is het personeel ontevreden en staakt sinds donderdagavond ruim een kwart van de zevenduizend Nedcar-medewerkers. VDL laat in het midden wat het ditmaal bereid is te betalen voor een fabriek in de problemen.