Vattenfall laat Noordzeelanden schrikken met streep door Brits windmolenpark

In de Van Pallandtpolder heeft Vattenfall energiepark Haringvliet Zuid gebouwd. foto: Arie Kievit Beeld Arie Kievit

Vattenfall, dat het nieuws donderdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers naar buiten bracht, had het Boreas project voor de kust van Norfolk vorig jaar binnengehaald. Maar door gestegen bouwkosten van windmolens, geopolitieke onzekerheid, hogere rente en lage elektriciteitsprijzen heeft Vattenfall geen vertrouwen meer dat het park nu rendabel gebouwd kan worden. Daarom stopt het bedrijf de ontwikkeling van het project ‘in zijn huidige vorm’ en schrijft het 5,5 miljard Zweedse kronen (bijna een half miljard euro) af op verwachte inkomsten van wind op zee voor de kust bij Norfolk.

Het is direct slecht nieuws voor de Britse energietransitie, zo zeggen diverse energie-experts in Britse media. Het park, met een opgesteld vermogen van 1,4 gigawatt, zou ongeveer 1,5 miljoen Britste huishoudens van stroom gaan voorzien. De experts roepen de Britse regering op snel in actie te komen en te voorkomen dat Boreas en vele andere parken toch doorgang vinden. Het Britse plan om voor 2030 in totaal voor zo’n 30 gigawatt aan parken op zee bouwen, is een essentieel onderdeel van de strategie om de klimaatdoelstellingen te halen.

Om diezelfde reden wordt het nieuws met grote zorg gelezen in Duitsland en Nederland. Waar de plannen met wind op zee al even ambitieus zijn. ‘Wij waarschuwen hier al heel lang voor’, zegt Jan Vos voorzitter van de Nederlandse Wind Energie Associatie. ‘In de hele keten van bedrijven die betrokken zijn bij windparken wordt op dit moment verlies gemaakt: bedrijven die de molens zelf maken maar ook de bedrijven die de molens uiteindelijk plaatsen.’

Om niet failliet te gaan zullen die hogere kosten zich moeten terugverdienen, maar de prijzen van stroom zijn zeker op momenten dat het hard waait erg laag. ‘Dit geeft met name problemen bij parken die zijn verkocht aan de hoogste bieder’, zegt Vos. ‘Dat is recent bijvoorbeeld in Duitsland gebeurd.’ Bij de Nederlandse concessies die tot nu toe zijn geveild, was het hoogste bod niet leidend en werd er bijvoorbeeld ook gekeken naar ecologische impact op de Noordzee. ‘Maar voor toekomstige veilingen is juist wel het plan om voor het hoogste bod te gaan’, zegt Vos. ‘De kans dat parken bij kleine economische tegenslagen dan niet meer gebouwd kunnen worden, is dan veel groter.’