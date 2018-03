Varo Energy volgende in de lange rij van bedrijven die naar de beurs willen

Deze week komen laadpalenleverancier Alfen, bank NIBC en handelaar B&S al naar de beurs. Varo verzorgt raffinage, opslag en distributie van olieproducten in Duitsland en Zwitserland. In 2015 ging Varo samen met het Nederlandse Argos, dat actief is in de opslag, distributie en verkoop van brandstoffen in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Argos is bij consumenten vooral bekend van de tankstations. De aandeelhouders willen 30 tot 40 procent van hun bestaande belang te gelde maken.



Varo behaalde vorig jaar een omzet van 13,4 miljard dollar (10,8 miljard euro). De winst kwam uit op 192 miljoen dollar. Varo heeft de intentie om een dividend uit te keren van 30 tot 50 procent van dit resultaat. Tot de aandeelhouders van Varo behoort het Nederlandse Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie Wessels. Vorig jaar bracht Reggeborgh bouwbedrijf VolkerWessels naar de beurs in Amsterdam.