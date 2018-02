Varkens- en kippenboeren dagen de staat om het schrappen van een gunstige uitbreidingsregeling

Waarom werd de POR-regeling eigenlijk bedacht?

De ontheffingen liepen parallel aan het stelsel van dierrechten Ingrid Jansen van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

Zoals bijna alle fosfaatproblematiek is ook die in de varkens- en pluimveehouderij terug te voeren op het afschaffen van de melkquota in 2015. Vanaf dat moment mochten boeren naar eigen inzicht hun melkveestapel uitbreiden. In de aanloop naar de afschaffing kondigde het vorige kabinet in november 2011 aan dat ook de dierrechten voor varkens en pluimvee zouden verdwijnen. Net als de melkveehouders gingen varkens- en kippenboeren - vooruitlopend op de nieuwe regels - hun bedrijven alvast uitbreiden. Alleen kwam de beloofde afschaffing van de varkens- en pluimveerechten er nooit.



De POR werd bedacht om tegemoet te komen aan varkens- en pluimveehouders die naar aanleiding van de aankondiging van het kabinet eind 2011 waren begonnen met uitbreiden en uiterlijk op 31 december 2015 de extra dieren in hun nieuwe stal hadden staan. Met name in de pluimveesector grepen veel boeren de uitbreidingskans aan. De ontheffing van de dierrechten gold tot 31 december 2017. Daarna zouden boeren weer gewoon dierrechten moeten kopen voor hun hele veestapel.