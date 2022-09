Vape-gigant Juul schikt zaak over ‘foute’ marketingcampagnes voor 438,5 miljoen dollar

Een werknemer van de Vape China expo in Beijing. Beeld REUTERS

De e-sigarettenverkoper gaat in totaal 438,5 miljoen dollar (443,2 miljoen euro) betalen aan de 34 betrokken staten. Naast het miljoenenbedrag zijn er voorwaarden verbonden aan de schikking, waaronder een verbod op reclames gericht aan mensen jonger dan 35 en een verbod op het verspreiden van onjuiste informatie over de hoeveelheid nicotine in de e-sigaretten. Juul zelf zegt dat het met de schikking niet toegeeft dat er fouten zijn gemaakt, maar zegt wel ‘problemen uit het verleden te willen oplossen’.

Met de schikking komt er een einde aan een tweejarig onderzoek naar de verkoop-en marketingstrategie van het bedrijf, dat haar producten onder meer liet aanprijzen door modellen en influencers. Toch kan Juul zijn juridische afdeling niet opdoeken: onder meer in New York en Californië lopen nog grote rechtszaken tegen de vapegigant. Ook zijn er honderden rechtszaken aangespannen door lokale overheden, scholen en particulieren.

Uit de schappen

De toekomst van het bedrijf, dat voor 35 procent eigendom is van Altria, de Amerikaanse tabaksgigant achter sigarettenmerk Marlboro, staat al langer onder druk. Naast de juridische procedures wacht Juul op een definitief besluit van de Amerikaanse medicijnen-en warenautoriteit (FDA) over de verkoop van de zogenoemde damp-producten.

In juni besloot de FDA de Juuls tijdelijk uit het schap te halen, omdat de fabrikant niet kon aantonen dat de producten beter zijn voor de volksgezondheid dan reguliere sigaretten. Iets dat Juul en andere fabrikanten fanatiek beweren. Zij presenteren de e-sigaret als een minder schadelijk alternatief en een manier om te stoppen met roken.

De FDA stelt dat veel jongeren in de VS juist beginnen met roken door de gearomatiseerde ‘vapes’, die net als ouderwetse tabaksproducten nicotine bevatten. Ook Marc Willemsen, hoogleraar tabaksontmoediging verbonden aan de Universiteit van Maastricht, is van mening dat de alternatieve sigaretten te cool en aantrekkelijk worden gepresenteerd om door te gaan voor een product dat tabaksgebruik moet tegengaan. ‘Als het echt zou gaan om tabaksontmoediging zou je het heel anders in de markt moeten zetten. Dit blijft een schadelijk genotsmiddel.’

Smakenverbod

Vanwege de ophef besloot Juul al eerder alle zoete smaken uit de schappen te halen. Met enkel menthol- en tabakssmaken liepen de verkoopcijfers snel terug, vooral omdat andere e-sigarettenfabrikanten nog wel zoete varianten verkopen. De voormalige marktleider valt inmiddels buiten de top-3 van e-sigarettenmerken onder scholieren, blijkt uit een enquete van de FDA.

Ook in Europa wordt gewerkt aan het aan de banden leggen van de populaire e-sigaretten en de bijbehorende zoete smaken als aardbei en watermeloen. In Nederland zijn die smaken vanaf 1 januari 2023 verboden. Een goede eerste stap, stelt Esther Croes van het Trimbos-instituut. Al zou de epidemioloog liever zien dat de damp-producten alleen op doktersrecept te verkrijgen zijn voor rokers die willen stoppen. ‘Ik ben bang dat de tabaksproducenten anders weer een list verzinnen om jongeren te verleiden, zoals het toevoegen van zoete geuren in plaats van smaken.’ Dergelijke trucjes zag je volgens Croes ook bij het verbod op menthol-sigaretten. ‘De tabaksindustrie gaat over lijken om hun marktaandeel te behouden.’

Recente cijfers over de populariteit van de e-sigaret onder Nederlandse jongeren zijn niet beschikbaar, maar de internationale cijfers beloven weinig goeds. In de Verenigde Staten, waar 7,6 procent van de scholieren e-sigaretten rookt, wordt gesproken over een ‘vaping crisis’. Ook in het Verenigd Koninkrijk maken longartsen zich grote zorgen. Onder de Britsen jongeren vapen inmiddels 7 procent van de 11 tot 17-jarigen, in 2020 was dat nog 4 procent.