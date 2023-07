VanMoof op de rand van de afgrond na uitstel van betaling

VanMoof-eigenaren Taco en Ties Carlier. Beeld Raymond Rutting

Dat heeft VanMoof woensdagavond bekend gemaakt. Uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement. De Amsterdamse rechtbank laat weten dat er twee bewindvoerders zijn aangesteld. De afgelopen dagen bleek het verlieslijdende bedrijf van de gebroeders Taco en Ties Carlier al een verkooppauze te hebben ingelast, naar eigen zeggen om ‘de productie en levering van bestaande bestellingen te kunnen inhalen’.

Dinsdagmiddag verzamelden zich boze klanten voor de deur van een Amsterdams VanMoof-filiaal om hun tot wel 3.500 euro kostende elektrische fiets op te eisen, waarvoor ze al een aanbetaling hadden gedaan. Zij vreesden dat ze naar hun geld konden fluiten. Uit veiligheidsoverwegingen moest VanMoof de deuren van het filiaal vroegtijdig sluiten. De politie sprak van een grimmige sfeer. ‘Omwille van de veiligheid van onze collega’s’ houdt VanMoof komende dagen zijn winkels dicht, meldt het bedrijf.

Onder klanten is VanMoof de laatste tijd toch al de gebeten hond vanwege de vele mankementen aan zijn e-bikes en de lange wachttijden voor reparaties. Bovendien kampt het veertien jaar oude bedrijf met een schuld van 30 miljoen euro, meldde het FD woensdag.

Een miljard fietsers

Het volgende miljard aardbewoners op de fiets krijgen in plaats van in de auto, dat is de missie van VanMoof. Het blijkt echter al lastig genoeg om überhaupt winst te maken. Jaar in jaar uit eindigde de fabrikant van elektrische fietsen in de rode cijfers. Over 2022 was het verlies 78 miljoen euro, het jaar ervoor 70 miljoen euro. Daardoor raakte het Amsterdamse bedrijf razendsnel door de ruim 200 miljoen euro aan investeringen heen die durfkapitalisten als het Britse Balderton of het Amerikaanse Norwest Venture Partners de afgelopen jaren in het bedrijf van de Carliers staken.

In januari weigerde de accountant de jaarrekening te ondertekenen, omdat de ‘materiële onzekerheid’ waarin het bedrijf verkeerde te groot was. VanMoof had met spoed 10- tot 40 miljoen euro nodig om te overleven. Leveranciers van fietsonderdelen kregen van VanMoof het verzoek om uitstel van betaling op hun facturen. Investeerders kwamen uiteindelijk over de brug met een onbekend bedrag, en redden daarmee het bedrijf.

Inmiddels is het geld echter opnieuw op. Technologieblog TechCrunch schreef maandag dat VanMoof hard op zoek is naar nieuwe investeringen om het hoofd boven water te kunnen houden. Ook bestuurlijk rommelt het binnen de fietsfabriek. De president van het bedrijf, oud-Booking-baas Gillian Tans, zou een jaar na haar aantreden alweer zijn opgestapt. Tans stond pas sinds mei 2022 aan het hoofd van VanMoof.

VanMoof zegt in een verklaring zo spoedig mogelijk contact te zullen opnemen met alle klanten over de levering of reparatie van hun elektrische fiets.