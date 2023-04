Vandebron biedt als eerste leverancier stroom per uur aan: goed voor klimaat, maar niet zonder risico

Windmolens van Vandebron bij Leimuiden in de Haarlemmermeer. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Klanten met een dynamisch contract die de wasmachine of vaatwasser aanzetten, of de elektrische auto aan de lader hangen, kunnen flink besparen als ze het juiste moment kiezen.

Volgens Vandebron (in de toptien van Nederlandse energieleveranciers) is een potentieel lagere stroomrekening voor velen een reden om over te stappen, maar kunnen klanten met een dynamisch contract ook meehelpen de energietransitie te versnellen. ‘Duurzame elektriciteit kent grote pieken en dalen’, zegt ceo Paul de Raad. ‘Door vooral stroom te verbruiken als er veel groene stroom is, maak je optimaal gebruik van het aanbod.’

Veel apparaten hoeven niet per se op een bepaald moment van de dag te draaien. ‘Nederlanders zijn nu nog gewend altijd ’s nachts de wasmachine aan te zetten, omdat nachttarief van een vast contract meestal iets goedkoper is’, zegt De Raad. ‘Maar in het voorjaar en zomer is elektriciteit vaak overdag juist goedkoop, vanwege het grote aanbod van zonnestroom. Het loont dus om juist dan te wassen.’

Over de auteur

Bard van de Weijer is economieredacteur van de Volkskrant en specialist op het gebied van de energietransitie. Hij richt zich op de vraagstukken waar consumenten, bedrijven en overheden voor staan.

Consumenten kunnen een dag van tevoren online zien wat de uurprijzen voor de volgende dag zijn en bepalen wanneer ze de was doen, of de e-auto opladen. Daarmee helpen ze volgens De Raad ook het klimaat. Als de wasmachine draait als er veel groene stroom is, hoeft op een later moment, als er minder groene stroom wordt opgewekt, de gascentrale minder hard te draaien.

Ook wordt het stroomnet minder belast als consumenten stroomvreters inschakelen als hun zonnepanelen volop elektriciteit produceren. Die energie hoeft immers niet het net op.

Variabele tarieven

Variabele tarieven kennen door de dag vaak grote verschillen, zeker in het voorjaar en de zomer, als het aanbod van zonnestroom groot is. Afgelopen week leidde dat zelfs enkele uren tot negatieve prijzen. Afnemers krijgen dan betaald voor het verbruik van stroom.

Geld verdienen zit er voor particulieren overigens nog niet vaak in, omdat consumenten ook nog betalen voor het transport en opslag van elektriciteit. Pas vanaf negatieve prijzen van ongeveer 15 cent wordt er door consumenten onder de streep geld verdiend aan het afnemen van elektriciteit. Dit gebeurt nog maar zelden.

De Raad verwacht een run op het nieuwe type contract. ‘Energie is nu een hot topic. Dit contract heeft onze klanten de mogelijkheid op een andere manier met energie om te gaan.’

Aanvankelijk komen geïnteresseerden op een wachtlijst, om de systemen te kunnen testen en ervaring op te doen, zegt De Raad. Vanaf mei biedt Vandebron de service aan de eerste klanten aan. In 2025, als de nieuwe Energiewet moet ingaan, moeten alle aanbieders dynamische contracten aanbieden. De Raad verwacht dat tegen het eind van het decennium dit type contract even vaak gekozen wordt als het een- tot driejarige vaste contract.

Prijsstijging

Klanten die gas afnemen, kunnen ook een dynamisch contract kiezen, al varieert met gas de prijs niet per uur, maar per dag.

Klanten betalen straks dezelfde prijs als op de zogenoemde spotmarkt geldt, waar grootverbruikers hun inkopen doen. Vandebron verdient geld aan het vaste maandbedrag dat klanten met een dynamisch contract betalen, vergelijkbaar met het vastrecht van een vast contract. Dat is bij Vandebron 75 euro per jaar voor elektriciteit, en hetzelfde bedrag voor gas.

Een dynamisch contract is momenteel gunstig, omdat de energieprijzen flink zijn gedaald en mensen met een vast contract vaak een hoger bedrag betalen per kilowattuur. Maar het risico bestaat dat klanten met een dynamisch contract in problemen komen als de energieprijzen weer hard gaan stijgen.

De Raad zegt dat dit een punt van zorg is, maar dat klanten altijd kunnen overstappen naar een vast contract. ‘Als je niet in staat bent je stroomverbruik te veranderen, of als je weinig risico wilt lopen, is dit type contract misschien niet voor jou.’