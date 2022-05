Vanaf 2026 hybride warmtepomp of duurzaam alternatief verplicht bij vervanging cv-installatie

Installatie van een warmtepomp bij een verwarmingsketel. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het kabinet kondigt aan dat vanaf 2026 groene eisen worden gesteld aan de warmte-installatie. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting zegt dat het tempo waarop huizen ‘groener’ moeten worden, omhoog moet. ‘Ook voor ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken. Daarom wil het kabinet dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt als de cv-ketel aan vervanging toe is.’

De hybride warmtepomp wordt wel gezien als ‘tussenstap’ naar een volledig gasloos huis. Hij wordt geïnstalleerd naast de cv-ketel en verwarmt het huis voor zo’n 60 procent met stroom in plaats van gas. De cv-ketel zorgt voor het warme water en springt bij wanneer het zo koud is dat de warmtepomp het niet alleen aankan.

Subsidie

Tot 2030 is er subsidie voor woningeigenaren om te helpen bij de aanschaf van een duurzame warmte-installatie. Eerst dacht het kabinet nog dat vanaf 2026 geen subsidie meer nodig zou zijn. Er is wel een uitzondering op de groene eis voor woningen die niet geschikt zijn en huizen die binnenkort al op een alternatief voor aardgas worden aangesloten.

Belangenorganisatie Natuur & Milieu noemt de belofte van De Jonge ‘goed nieuws’. Volgens de milieuorganisatie gaan zowel het klimaat als huishoudens met hybride warmtepompen erop vooruit. ‘Het gaat ook zorgen voor lagere energierekeningen’, zegt een woordvoerder. ‘In een tijd van hoge gasprijzen en onzekerheid een extra voordeel.’

Probleem: lange wachttijden

Een groot probleem is echter dat de wachttijden voor het laten installeren van een warmtepomp erg lang zijn. Consumenten die nu een pomp bestellen, moeten tot wel anderhalf jaar wachten. De installatiebranche kampte voor de oorlog in Oekraïne al met grote drukte, onder meer door een tekort aan personeel. Ook is er een tekort aan waterpompen zelf.

Het kabinet heeft daarom toegezegd de installatiesector te zullen helpen om de drukte het hoofd te bieden. Om de productie fors op te voeren worden in Nederland drie extra fabrieken gebouwd waar warmtepompen worden gemaakt. Ook gaat de overheid helpen om meer installatiemonteurs op te leiden.

In tegenstelling tot een volledig elektrische warmtepomp werkt een hybride pomp ook goed bij matig geïsoleerde huizen. De meeste huizen zijn al voldoende geïsoleerd voor een hybride pomp. Hij is een stuk betaalbaarder dan zijn volledig elektrische evenknie. De enige kosten zijn dus die voor het apparaat zelf, en de installatiekosten. Volgens de Consumentenbond liggen die tussen de 4 en 7 duizend euro.