Van welk walletje willen gepensioneerden nu eten?

Een column over pensioenen leidt altijd tot een stormvloed aan reacties, vooral van gepensioneerden die zich bestolen voelen omdat zij al jaren niet zijn geïndexeerd, terwijl in de pensioenpot 1.500 miljard euro zit. Bij de gedachte die allemaal te moeten beantwoorden, ontstaat op voorhand enige aarzeling erover te schrijven.

Het is de voorwaardelijke reflex van het kwijlende hondje van Pavlov. Daar moet af en toe overheen worden gestapt. Want het pensioenakkoord hangt aan een zijden draadje. Op het nieuwe stelsel, waarover in juni 2019 na twintig jaar praten en tien jaar onderhandelen een akkoord werd gesloten, wordt nu al uit de heup geschoten, terwijl de invoering nog vierenhalf jaar op zich laat wachten.

Het akkoord was het absolute hoogtepunt in de carrière van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Een superstunt, omdat het hem ook gelukt was een meerderheid van de FNV te laten instemmen. Het oude systeem was onhoudbaar door de toenemende vergrijzing, de langere levensduur en de extreem lage rente, waarop de berekeningen voor toekomstige pensioenverplichtingen waren gebaseerd.

De hervorming, die werd gesteund door oppositiepartijen PvdA en GroenLinks, zou een einde maken aan de onvrede. Iedereen zou recht krijgen op wat hij of zij min of meer zelf had ingebracht zonder het solidariteitsbeginsel aan te tasten. Jongeren zouden ouderen niet langer subsidiëren. En als op de pensioenen zou moeten worden gekort door een beurscrash of dalende rente, was het eigen schuld dikke bult.

Er zaten veel haken en ogen aan, omdat de pensioenpotjes moeten worden geïndividualiseerd. En het stelsel zou ook aan alle deelnemers moeten worden uitgelegd, hetgeen een even grote uitdaging leek als de uitleg van differentiaalvergelijking aan basisschoolleerlingen.

De deelnemers rekenden zich op voorhand al rijk. Niet de rente, maar de beleggingsresultaten zouden bepalend zijn voor het pensioen. En die waren spectaculair, want pensioenfondsen verdienden miljarden op de vastgoed- en aandelenmarkt.

Maar tijdens de lange duur van de invoering – inmiddels nog een jaar uitgesteld tot 1 januari 2027 – is de wereld door een corona- en energiecrisis veranderd. De beleggingsopbrengsten smelten weg als sneeuw voor de zon. Liefst 350 miljard van het pensioenvermogen is dit jaar alleen al in rook opgegaan. En de rente schiet omhoog, waardoor nieuwe kortingen voorlopig van de baan zijn. Zelfs indexatie lijkt weer mogelijk in een tijd dat schraalhans keukenmeester is.

Het oude stelsel lijkt steeds minder slecht. En het nieuwe lijkt steeds slechter te worden. Vorige week moest het kabinet zelfs beloven dat niemand er in het nieuwe stelsel meer dan 5 procent op achteruitgaat. Het is al honderden jaren een automatisme dat als de rente stijgt de aandelen goedkoper worden, en andersom. Maar als het om pensioenen gaat, worden lage rente noch slechte beleggingen geaccepteerd.

Bij de pensioenen wil iedereen van twee walletjes eten. Gepensioneerden zijn boeren en vakantiegangers tegelijk. Ze willen bij droogte regen voor een betere oogst en zon om aan het strand te liggen.

Als het hondje van Pavlov is het beter te kwijlen dan te wanhopen over de boze reacties.