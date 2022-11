Van uitstel van uitsterven komt misschien wel afstel. Wat prima is. Lang leve de mensheid

Het klimaatprobleem is een van de vier existentiële risico’s die het voortbestaan van de menselijke soort bedreigt, zagen we vorige week. De aarde draait wel door, met leven en al, ook als de mens uitsterft. Dat doet het blauwe bolletje al honderden miljoenen jaren namelijk, weten paleontologen. Is het dan nog erg dat de mens uitsterft?

Nadenkend over de Britse filosoof Toby Ord, met wie ik het vorige week zo oneens was, heeft me op een antwoord gebracht waarmee ik voorlopig wel tevreden ben. Dat luidt: uitsterven is niet erg, maar voorlopig nog even niet, graag. Ik zal me nader verklaren.

Ord bepleit het terugdringen van de vier door hem benoemde existentiële risico’s (vooral) op grond van de gelijke waarde van een mensenleven, ongeacht tijd en plaats. Daarom moeten we toekomstige levens redden van de ondergang. Deze stelling, zagen we vorige week, vind ik onhoudbaar vanwege de omstandigheid dat mensen het heden nu eenmaal hoger waarderen dan de toekomst. Het leven van mijn verre nazaat in het jaar 10.122 is mij zeer weinig waard. Sterker: komt de mensheid in 10.121 abrupt aan zijn einde – ik heb er vrede mee. Als gezegd: de aarde draait wel door.

Deze onverschilligheid geldt trouwens niet alleen in de tijd, maar ook naar plaats. Als Nieuw-Zeeland volgende week wordt opgepeuzeld door een klimaatgefrustreerde goudvis (ik geef maar een voorbeeld) zal ik daar nuchter kennis van nemen, ook al betekent dat het einde van ruim vijf miljoen Nieuw-Zeelanders.

Maar kom niet aan mijn kinderen! En aan mijn kleinkinderen! En trouwens ook niet aan mijn familie! En evenmin aan mijn vrienden! Mensenleven dat dichtbij staat, in tijd en plaats, is zéér waardevol. Sterker: het leven van mijn (klein)kinderen vind ik waardevoller dan het mijne.

Ik ben de enige niet. Bijna alle (groot)ouders denken zo over hun (klein)kinderen, óók in Nieuw-Zeeland. De mensheid mag best uitsterven – maar niet als onze huidige (klein)kinderen daarvan hinder ondervinden. Voorlopig dus even niet.

En de grap is natuurlijk dat deze krachtige gevoelens voor de volgende twee generaties doorschuiven in de tijd. Als wij onder de groene zoden liggen, zijn er nieuwe generaties die onverschillig staan, of kunnen staan, tegenover het uitsterven van de homo sapiens -- als er maar geen gelazer komt voor de volgende twee generaties. Zo trappen we het blikje steeds honderd jaar verder. Misschien wel tot in de eeuwigheid, en dan heeft Toby Ord weliswaar ongelijk gekregen maar krijgt hij toch z’n zin. Wat prima is natuurlijk. Lang leve de mensheid.

Eind goed, al goed? Mwoah. Het fijne aan uitsterven door nucleaire oorlog (een van die andere existentiële risico’s) is dat het zo is gebeurd, na een paar jaar nucleaire winter. Klimaatverandering en natuurvernietiging zijn daarentegen geniepige processen, waarbij de oorzaak van de ramp zich vandaag voordoet maar de gevolgen zich pas over tweehonderd jaar in volle hevigheid doen voelen. En tweehonderd jaar ligt ver buiten de zorgcirkel van de nu levende generaties. Is het daarom zo moeilijk de mensheid in beweging te krijgen? Ik denk dat het een rol speelt.

Maar er is hoop. Relatief bescheiden klimaatgebeurtenissen – bosbranden, overstromingen, hittegolven, droogvallende rivieren -- hebben dezer dagen een verbazingwekkend grote invloed op het gemoed. Klimaatverandering! Als deze speldenprikjes voldoende zijn om tot actie over te gaan – niet omwille van die toekomstige generaties, maar omwille van de huidige – laten we dat gegeven paard dan niet in de bek kijken.

Achterachterachterkleinkinderen met een mooi leven. Daar ben ik heus niet tegen.