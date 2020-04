Van Uber tot kantoortuin: heel de wereld jaagt op plexiglas

Het plexiglas gaat de snijmachine in. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Baf.’ Met een doffe dreun ploft een plaat plexiglas op de zaagtafel van Hans Sabel. In het magazijn van de vestiging in Almere heeft de kunststofbewerker van DS-Groep de wereld de afgelopen weken zien veranderen. ‘Het is een gekkenhuis. We werken elke dag van zes uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags en het draait de laatste tijd nog maar om één materiaal: helder plexiglas.’

Waar helder plexiglas normaal gesproken zo’n 40 procent van de verkoop bedraagt, is dat aandeel nu gestegen naar 90 procent. ‘De hele wereld is op jacht naar plexiglas’, vertelt DS-Groep directeur Taco Nijenhuis. ‘Normaal gesproken halen wij ons materiaal alleen uit fabrieken in Engeland en Duitsland, maar nu zijn we genoodzaakt om uit te wijken naar andere landen zoals Spanje en Italië. De gemiddelde levertijd is opgelopen van zes naar twaalf weken en de fabrikanten hebben vanaf juni een prijsverhoging aangekondigd.’ Daardoor is DS-Groep ook genoodzaakt om zijn prijzen te verhogen, maar dat zal de vraag volgens Nijenhuis niet drukken.

Supermarkten, tankstations en bouwbedrijven – allemaal proberen ze hun klanten en personeel te beschermen met behulp van plexiglas. Een van de meest bijzondere opdrachten die DS-Groep sinds de intelligente lockdown heeft gekregen is duizenden Uber-taxi’s te voorzien van een plexiglaswand. Nijenhuis: ‘Uber rijdt bijna uitsluitend met Toyota Prius, dus we kunnen het plexiglas zo zagen dat het geschikt is voor alle auto’s.’ Naast Uber zijn ook de inrichters van kapperszaken, kroegen en kantoren massaal op zoek naar plexiglas. ‘We merken dat bedrijven zich voorbereiden op de anderhalvemetereconomie. Als Rutte de boel dinsdag al had vrijgegeven, dan had ik geen tijd gehad voor een interview.’

In het magazijn kijkt Hans Sabel geconcentreerd naar zijn computer. Als een puber die na maanden gamen zijn favoriete spel onder de knie heeft, klikt hij razendsnel paarse, groene en gele vakjes aan op zijn beeldscherm, waarna een groot soort grijparm de gevraagde materialen van het magazijn naar de zaagtafel brengt. ‘Gelukkig hebben we sinds vijf jaar deze jongen, daarvoor moesten we alles zelf tillen’, zegt Sabel waarop Nijenhuis begint te lachen. ‘Maar toen was je wel drie keer zo breed.’

Als de grijparm de platen plexiglas naar de zaagtafel heeft gebracht, geeft Sabel de computer opdracht om de platen op maat te snijden. Vervolgens plakt hij stickers met ordernummers op de platen en legt ze in het juiste rek op de kar. ‘s Morgens haalt een vrachtwagen de producten op en brengt ze naar de verschillende klanten.

DS-Groep voorziet zo'n vierduizend klanten verspreid over het hele land van kunststof halffabricaten en eindproducten. Het bedrijf heeft vijf vestigingen, die allemaal zijn begonnen als autonome bedrijven. Een van die bedrijven was Derksen en Scheers Kunststoffen uit Apeldoorn. Dat was het grootste bedrijf dat werd overgenomen en daarom werd ‘DS-Groep’ de nieuwe bedrijfsnaam.

Behalve in Apeldoorn en Almere zit het bedrijf in Wijchen, Nieuw-Vennep en Hoogeveen. De man die het langst rondloopt bij de Almeerse vestiging is Huub Ruijter. Hij gaf les in groep zes op een basisschool, maar vond het na tien jaar genoeg. ‘Werken met kinderen is fantastisch, maar een klas met 47 kinderen is niet te doen’, zegt hij hoofdschuddend. ‘In Almere gaat bijna de helft van de stellen uit elkaar. Met oudergesprekken was ik tweeënhalve week bezig.’

Directeur Taco Nijenhuis. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ruijter gooide de schooldeur achter zich dicht en begon met zijn compagnon Ed van den Brink het bedrijf Ebri Kunstoffen. ‘Handelen heeft altijd in mij gezeten en de markt voor kunststof is gigantisch. Je realiseert je niet op hoeveel plekken er gebruik van wordt gemaakt: reclameborden bij voetbalclubs, podia op evenementen, balies in tankstations en vloeren van tv-studio’s.’

Jaar op jaar verdubbelde de omzet en in 2001 werd Ebri overgenomen door DS-Groep. Ook na de overname bleef Ruijter bij het bedrijf en inmiddels werkt hij dertig jaar bij de vestiging Almere. ‘Huub is vraagbaak voor ons allemaal, die kent de kunststofmarkt op zijn duimpje’, zegt directeur Nijenhuis.

Volgens Nijenhuis verliep de samenwerking tussen de vijf vestigingen in het begin moeizaam en was er zelfs sprake van onderlinge concurrentie. ‘Inmiddels zijn we een hecht team en gunnen de vestigingen elkaar het beste.’ De komende weken zal die teamspirit nodig zijn, want als de coronamaatregelen versoepeld worden, zal de vraag alleen maar toenemen.

Hoewel het DS-Groep voor de wind gaat en de medewerkers eerder te veel dan te weinig werk hebben, zit er volgens directeur Nijenhuis ook een keerzijde aan de coronacrisis. ‘We zouden het materiaal leveren voor reclameborden op het Formule 1-circuit van Zandvoort, we zouden helpen bij het Eurovisie Songfestival en hebben klanten in de evenementenbranche die stands bouwen op Pinkpop en Lowlands. Die wereld is helemaal stilgevallen en dat heeft voor die bedrijven grote gevolgen. Buiten het feit dat ons dat tonnen aan omzet scheelt, is het triest om trouwe klanten te zien worstelen.’

Hans Sabel knikt instemmend. ‘Ik hoop dat alles snel weer teruggaat naar normaal. De afgelopen weken heb ik voor het hele jaar overuurtjes gedraaid’, zegt hij terwijl hij een pakje shag van tafel pakt. ‘Gelukkig is het maandag Koningsdag. Voetjes omhoog en even bijkomen.’