Van twee bankiers met één vrieshuis naar marktleider in gekoelde opslag

Mark Ketelaar, regionaal operationeel vicepresident Benelux en Duitsland van Lineage Logistics. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Bij een temperatuur van 21 graden onder nul in het in november geopende Cool Port II van Lineage Logistics worden de orders voorbereid. Medewerkers in speciale kleding en met thermisch ondergoed dat hen tegen de kou beschermt, vullen de pallets met ingevroren croissants en taartjes. Alleen al op deze locatie in Rotterdam heeft de Amerikaanse marktleider in koel- en vrieshuizen ruimte voor 60 duizend pallets.

Het laden en lossen van onder meer frites gaat bijna geheel automatisch. De vrachtwagen duwt de pallets op een kettingbaan naar buiten, ze worden overgezet op de lamellenbanen in de expeditieruimte van het koelhuis. Daar worden de barcodes gecheckt en gaan de goederen naar de opslag. Het gehele proces neemt niet meer dan enkele minuten in beslag. ‘De producten moeten immers goed geconditioneerd blijven’, zegt Derek Jan van Rees, regionaal operationeel directeur van Lineage.

Verspreid over 19 locaties in Nederland en drie in België heeft Lineage een opslagcapaciteit van bijna 1 miljoen pallets met gekoeld fruit, bevroren vruchtensappen, vis en frites. Het bedrijf werd in 2008 opgericht door twee Amerikaanse bankiers van Morgan Stanley met één vrieshuis in Seattle. Lineage is nu eigendom van investeringsmaatschappij Bay Grove uit San Francisco en exploiteert in Amerika de koel- en vrieshuizen van onder meer de grote supermarktketen Walmart.

Mark Ketelaar, regionaal operationeel vicepresident Benelux en Duitsland, bezocht vorige week het vrieshuis in Seattle, waar het allemaal begonnen is. ‘De oprichters zagen dat de markt voor gekoelde producten zeer gefragmenteerd is met veel familiebedrijven, waarbij de derde generatie soms worstelde met de opvolging.’

Expansie

In iets meer dan een decennium voerde Lineage een agressieve expansiestrategie met vele overnames, waardoor het bedrijf nu in twintig landen over vierhonderd koel- en vrieshuizen beschikt. Het bedrijf wil de jaaromzet niet bekendmaken; analisten schatten dat Lineage wereldwijd enkele miljarden euro’s aan omzet behaalt.

In 2017 streek Lineage Logistics neer in Europa en sinds 2020 haalde moederbedrijf Bay Grove in diverse investeringsrondes ruim 6 miljard euro op. Zo draaide Lineage met meerdere overnames in Nederland warm voor de grote sprong voorwaarts. In april 2021 kocht het concern de Rotterdamse expediteur UTI Forwarding, analisten spraken van een overnamesom van 100 miljoen euro. UTI vervoerde containers naar alle havens ter wereld en was gespecialiseerd in gekoeld transport.

De grootste klapper kwam enkele maanden later, toen Lineage zich meldde bij Kloosterboer Groep. Bronnen van persbureau Bloomberg schatten de marktwaarde destijds op 1 miljard euro. Met Kloosterboer kreeg Lineage ook de beschikking over koelhuizen voor vis en vruchtensappen. Het was na de overname van Kloosterboer een zachte landing voor de voormalige werknemers, zegt Ketelaar, die ook zelf bij het bijna 100 jaar oude familiebedrijf heeft gewerkt. ‘Lineage heeft nergens gesaneerd, er zijn alleen maar mensen bij gekomen.’

Voedselvoorziening

Lineage beschouwt zichzelf met zijn gekoelde opslag als belangrijke schakel in de voedselvoorziening. Ketelaar: ‘Lineage heeft als missie om de wereld te helpen voeden, die slogan wordt ook ingezet om voedselverspilling tegen te gaan. Veel fruit, vlees en vis komen via onze locaties bij de supermarkten terecht. Ook de export van frites naar alle uithoeken van de wereld of uien en vis naar West-Afrika verloopt vaak via ons. We zijn een belangrijke draaischijf in de voedselketen.’

Het bedrijf beweegt mee met vraag en aanbod naar voedsel en wordt nog niet geraakt door de hoge voedselprijzen. Ketelaar zegt dat Lineage ook voedsel levert in het goedkopere segment aan de consument met een kleinere portemonnee. ‘Dat wordt nu juist populairder. Ik ken niet de juiste cijfers, maar ik kan me voorstellen dat de goedkopere kabeljauw nu beter loopt dan de krab. Het verschilt per product.’

Gekoelde producten worden klaargemaakt voor vervoer. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Maar hoe gezond is gekoelde voeding? Ketelaar: ‘Mensen beseffen steeds meer dat ook gekoelde producten hun voedingswaarde behouden. En ze onderschatten dat ook veel verse producten ingevroren zijn geweest. Het geldt zeker voor vis.’

Energiekosten

Cool Port I en II liggen in de Rotterdamse Eemhaven in Europoort, ingeklemd tussen het water en het spoor. Van Rees: ‘Sommige containers komen per ‘barge’, een binnenschip, van de Maasvlakte bij de buren. Ze hoeven nog maar een klein stukje worden verplaatst naar onze koel- en vriescellen. Daarnaast worden producten per trein uit Spanje aangevoerd.’

Ketelaar wil niet zeggen hoeveel het concern nu kwijt is aan energiekosten. ‘We zijn een grootverbruiker en komen niet in aanmerking voor compensatie door de overheid.’

Zonnepanelen moeten de hogere kosten deels pareren. Ketelaar: ‘We hebben er meer dan 50 duizend liggen in Nederland. Op onze vestiging in Vlissingen hebben we vorig jaar een investering gedaan van 16 miljoen euro om 25 duizend zonnepanelen neer te leggen. Op het dak in Rotterdam liggen 11 duizend. Dat zijn aantallen waarmee je veel energie kunt opwekken.’

Toch heeft ook Lineage zijn prijzen vanwege de inflatie moeten verhogen. Ketelaar: ‘We hebben een deel van de rekening bij de klant moeten neerleggen.’

Toverwoord

In Cool Port I is de temperatuur behaaglijker, hier wordt tropisch fruit opgeslagen. Voor elke fruitsoort is de bewaartemperatuur anders, aldus Van Rees. ‘Hier hebben we 22 verschillende koelcellen, bovendien kunnen niet alle fruitsoorten naast elkaar liggen. Onze klanten leveren veel aan de retail, dus verpakken we sinaasappels en avocado’s in een netje en druiven in een doosje zoals ze later in de supermarkt komen te liggen.’

Groei blijft het toverwoord voor Lineage. In 2022 werden op het gebied van transport Van Tuyl Logistics en het Spaanse Fuentes ingelijfd. Het is de ambitie van Lineage om Cool Port III te bouwen in Rotterdam. ‘Al zal het tempo van overnames iets lager liggen’, zegt Ketelaar. Het accent zal meer verschuiven naar innovaties.

Eindigt die expansie met een gang naar de beurs? Ketelaar, glimlachend: ‘Dat bepalen de mensen bij Bay Grove. Mensen moeten eten. Het aandeel diepvriesmaaltijden neemt alleen maar toe, ons concept blijkt aan te slaan.’