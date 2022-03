Van minima tot bovenmodaal: zo voelen zij de achteruitgang van de koopkracht

Anja Krijgsman: ‘Mijn verwarming heeft dit jaar niet hoger gestaan dan 15 graden. Als er visite zou komen, zou ik hem wel op 19 zetten, maar dat heb ik een beetje vermeden. Want wie moet dat betalen?’ Beeld Rebecca Fertinel

Bijstandsgerechtigde: Anja Krijgsman ( 58) leeft van een uitkering van 1.036 euro per maand. ‘Ik trek gewoon mijn thermo-ondergoed aan.’

‘Ik heb elke week maximaal 60 euro om boodschappen van te doen. Dat was altijd al lastig, maar sinds een paar weken kom ik echt niet meer uit. De kattenbrokken zijn 10 cent duurder geworden, een pak magere melk kost nu 89 cent in plaats van 59 cent. Op kattenvoer kan ik moeilijk bezuinigen, die beesten moeten eten. Het enige waar ik op kan bezuinigen is mezelf. Ik grasduin in de foldertjes van drie supermarkten. Vaak eet ik gewoon brood met een plakkie kaas.

‘Ik heb goddank een vast energiecontract, waardoor ik 125 euro per maand betaal – maar ik ben als de dood dat ik meer stook dan waarvoor ik aangeslagen ben. Daarom heeft mijn verwarming dit jaar niet hoger gestaan dan 15 graden. Als er visite zou komen, zou ik hem wel op 19 zetten, maar dat heb ik een beetje vermeden. Want wie moet dat betalen? De regering heeft in januari 200 euro beloofd voor de minima, maar ik heb de gemeente gebeld en zij wisten van niks.

‘Dus ik trek gewoon mijn thermo-ondergoed aan, een hemd, trui en ochtendjas en dan zit ik met mijn slaapzak op de bank. Natuurlijk maak ik me zorgen dat alles nog duurder wordt, maar als ik denk aan alles wat gebeurt in Oekraïne denk ik: ik heb tenminste een dak boven mijn hoofd.’

Coen van der Hoeven: ‘Door corona waren mensen al terughoudender om kaartjes te kopen. Nu denken ze helemaal: we gaan op onze portemonnee zitten; je weet niet hoe deze crisis uitpakt.’ Beeld Rebecca Fertinel

Zzp’er: Coen van der Hoeven (57) is lichtontwerper, had een omzet van 70 duizend euro per jaar. ‘Natuurlijk verliep ons energiecontract net deze maand.’

‘Het is uiteraard veel erger voor de mensen die direct door deze oorlog worden geraakt, maar toen ik er voor het eerst van hoorde dacht ik: daar gaan we weer. Ik heb net twee jaar lang van bijstandsniveau moeten leven, omdat mijn omzet in de coronacrisis met 60 procent terugliep. Ik heb tot twee keer toe belastinguitstel moeten aanvragen. Dat is een schuld van 15- tot 20 duizend euro en eind april komt de nieuwe aangifte al.

‘De Belastingdienst zegt dat ik vijf jaar heb om dat terug te betalen. Dat betekent dat ik de komende vijf jaar extra veel opdrachten moet doen, wat heel lastig wordt. Ik merk het al bij de theaterproductie die ik nu draai: de kaartverkoop loopt niet zo goed als gehoopt. Door corona waren mensen überhaupt terughoudender om kaartjes te kopen en nu denken ze helemaal: we gaan op onze portemonnee zitten; je weet niet hoe deze crisis uitpakt.

‘De kosten rijzen intussen de pan uit. Ik moet voor mijn werk het hele land door rijden. De kosten daarvoor verdubbelen bijna. Dat kan ik niet zomaar doorberekenen aan de producenten waarvoor ik werk, ook zij hebben enorme klappen gehad door corona. En natuurlijk verliep ook ons energiecontract precies deze maand. We gaan nu van 200 naar 390 euro per maand.

‘Toch sta ik ernstig achter deze sancties. Ik verbaas me er eerlijk gezegd over dat we ze nu pas nemen, terwijl de duizenden mensen die nu op de Griekse eilanden verhongeren er door dezelfde Russen heen zijn gejaagd. En als dat mij dan geld kost, of als ik dan dat krantenabonnement moet inleveren, is dat iets wat ik graag doe.’

Steven Koerts met zijn vrouw Sandra Abbink en hun kinderen: ‘Wat krom voelt, is dat mijn spaargeld de komende jaren niet opgaat aan verduurzamen, maar aan de oplopende gasrekening.’ Beeld Rebecca Fertinel

Boven modaal: Steven Koerts (44), verdient 4.000 euro netto. ‘Ons geld om te verduurzamen gaat op aan energie.’

‘Ik woon in een oude boerderij met hoge stookkosten en had een flexibel energiecontract. Dus toen de gasprijzen eind november stegen, heb ik gekeken of ik kon overstappen naar een vast contract. De maandbedragen waren toen al 600 euro, dus ik dacht: ik wacht nog wel even tot de prijzen volgend jaar gaan dalen. Donderdag keek ik weer en ik viel bijna van mijn stoel. De enige energieleverancier die me überhaupt nog een vast contract wilde aanbieden vroeg 971 euro per maand. Dan betaal ik meer voor mijn energie dan voor mijn hypotheek.

‘Aan het eind van het jaar zal ik wel fors moeten bijbetalen. Dat gaat pijn doen, echt pijn. Maar we mogen niet klagen, we zullen het heus redden. Het is meer dat je ineens voor de keuze staat: wat is goedkoper, de auto pakken en op kantoor werken of juist thuis? Ik zet de kachel maar gewoon op 18 graden en hoop dat het zonnetje gaat schijnen.

‘Wat wel krom voelt, is dat we juist aan het sparen waren om ons huis te verduurzamen; dat zijn gigantische uitgaven. Dus ik voorzie dat mijn spaargeld de komende jaren niet opgaat aan verduurzamen, maar aan de oplopende gasrekening. Ik denk dan ook dat het kabinet moet stoppen met pleisters plakken door middel van compensatieregelingen. Pak het echte probleem aan en help mensen zo snel mogelijk met het verduurzamen van hun huis.’