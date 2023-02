Van hype naar teleurstelling: waarom legebeurshulzen hun belofte niet hebben waargemaakt

Met zogeheten spacs kunnen kleine beleggers een aandeel verwerven in een voorheen niet-beursgenoteerd bedrijf. Een prachtig idee. Maar in de praktijk spekken ze vooral de zakken mee de lui achter de spacs.

Als je een avontuurlijke, verre reis wilt maken, heb je vaak niet de kennis of de lokale contacten om die zelf te plannen. Het maakt je misschien niet eens uit wat de bestemming is, als die maar een goede ervaring oplevert. Je kunt dan een reisbureau inschakelen, dat voor jou op zoek gaat. Het speurt de markt af en weegt de voor- en nadelen van de onderzochte mogelijkheden tegen elkaar af. Uiteindelijk komt de reisagent met een voorstel, en als je daarmee instemt wordt alles geboekt.

Dat is kort door de bocht hoe een special purpose acquisition company (spac) werkt. Beleggers (reizigers) krijgen toegang tot niet-beursgenoteerde bedrijven waar ze anders van verstoken blijven (de verre bestemming). De spac is in deze vergelijking de reisagent die alles mogelijk maakt.

In Van Kapitaal Belang duikt verslaggever Daan Ballegeer in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

Hoe gaat dat precies in zijn werk? Eerst gaan de oprichters van een spac met de pet rond bij investeerders om een zak geld te vullen. Dat brengen ze vervolgens naar de beurs, waardoor je een beursgenoteerde geldzak krijgt, ook wel een legebeurshuls genoemd. De prospectusverplichtingen zijn hierbij minimaal, want hoeveel valt er te zeggen over een beursgang zonder bedrijf?

Vervolgens gaat het management van de spac op zoek naar een niet-beursgenoteerde onderneming om over te nemen. Als dat lukt, is het aan de beleggers van de spac om zich over die deal uit te spreken. Bij goedkeuring krijgen zij een belang in het overgenomen bedrijf, dat in ruil de beursnotering krijgt. De afgelopen jaren haalden spacs wereldwijd honderden miljarden euro’s op.

De verschillende partijen

Wat zijn hier nu de voordelen van? Laat ons even de verschillende partijen nalopen.

Kleine beleggers: zij krijgen toegang tot private investeringen die anders zijn voorbehouden aan investeringsmaatschappijen. Vandaar dat spacs ook wel eens de poor man’s private equity worden genoemd.

Bedrijven die naar de beurs willen: zij kunnen dat op de niet-klassieke manier doen. Met die manier is veel gehannes gemoeid, zoals een prospectus en een roadshow, en er is altijd het risico dat het beursklimaat plots omslaat, waardoor de beursgang komt te vervallen. Via het kattenluikje van de spac weet een bedrijf vooraf waar het aan toe is, en het kost bovendien een stuk minder.

De oprichter van de spac: die krijgt in ruil voor diens tijd, moeite en expertise in het selecteren van een goede overnamekandidaat, een flinke hap van de aandelen gratis, of tegen een zacht prijsje.

Het risico

Om een voorbeeld te geven van hoe lucratief dat voor de oprichter van de spac kan zijn, nemen we het prospectus van ESG Core, een Nederlandse spac die 250 miljoen euro ophaalde en in februari 2021 naar het Damrak trok. De oprichter van de spac, investeringsmaatschappij Infestos, stopte zelf 15 miljoen euro in de pot.

We nemen op bladzijde 91 van het prospectus het scenario waarin ESG Core een belang neemt van 50 procent in een niet-beursgenoteerde onderneming ‘met een sterk duurzaam profiel’. In dat geval krijgt Infestos, een belang in de nieuwe bedrijfscombinatie van 12,4 procent (omgerekend 62 miljoen euro). Er is daarmee een enorme buffer tegen verlies. De koers van het aandeel moet al met tweederde dalen vooraleer Infestos er bij de verkoop van zijn belang geld aan zou verliezen.

Zo'n reisagent wil je dus wel zijn. Toch is het niet zonder gevaar. Je zult maar geen goed bedrijf vinden om op tijd mee te fuseren. Spacs hebben normaliter maar twee jaar om een deal rond te krijgen. Als dat niet lukt, krijgen de geldschieters hun inleg terug. Slecht nieuws voor de spac-oprichter, die dan blijft zitten met de kosten die zijn gemaakt voor de beursgang.

Precies dat is Infestos overkomen. Op 16 februari werd de ontbinding van ESG Core goedgekeurd, waardoor Infestos aan het mislukte spac-avontuur een kater overhoudt van 6 miljoen euro. Verklaringen daarvoor staan in het jongste jaarverslag. Onderzochte bedrijven voldeden niet aan de groene criteria, vonden zichzelf te veel waard, verkozen een reguliere beursgang, of besloten na het zien van flinke schommelingen op de beurs dat ze toch geen zin hadden in een notering.

Twijfelachtige selectiekwaliteit

In de Verenigde Staten lopen verschillende rechtszaken tegen spacs die het met de deadline in zicht nog snel op een akkoordje hebben gegooid met een tweederangsbedrijf, een akkoord dat ze vervolgens met succes als een parel wisten te presenteren aan hun beleggers. Voor Infestos was dat geen optie. De investeringsmaatschappij van de Twentse ondernemer Bernard ten Doeschot wilde zijn reputatie niet zomaar te grabbel gooien.

Het is een lot dat meerdere spacs ten deel is gevallen, de markt is ingestort. Daar is de staat van dienst niet vreemd van. Een jaar na de fusie noteert de aandelenkoers van de doorsnee-spac 60 procent lager (tot zover die uitstekende selectiekwaliteit van het management van de spac waar beleggers zo royaal voor betaald hebben).

Zijn hiermee de hoogdagen van de spacs geteld? Onder deze vorm wel, vermoed ik. Daarvoor zijn de uitwassen te groot, met als ultieme voorbeeld de spac die een andere spac overnam. In de toekomst moeten spac-oprichters genoegen nemen met minder, en tegelijkertijd meer waarde leveren.