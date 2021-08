Van games tot Tom Cruise in de nieuwe Top Gun: Tencent heeft overal een vinger in

Een verklede bezoeker vermaakt zich met haar telefoon op de China International Cartoon and Games Expo in Shanghai, vorige maand, waar Tencent prominent aanwezig was. Beeld Alex Plavevski / EPA

Ma Huateng is de baas van Tencent, het grootste gamesbedrijf ter wereld. Of Ma ook een gamer is weet niemand: als een van de rijkste mannen van China houdt hij zijn privéleven liever privé. Maar Ma zal zich deze week hebben gevoeld als een strijder in Honor of Kings, gemaakt door Tencents studio Timi. Voortdurend onder vuur.

In een krant die aan de staat is gelieerd werden dinsdag online games in het algemeen en Honor of Kings in het bijzonder bestempeld als een ‘geestelijk opium’ dat de jeugd bederft. Honor of Kings is Tencents kroonjuweel. Zeker 80 miljoen mensen wereldwijd spelen het spel elke dag, zo’n 200 miljoen wel een keer per maand. Jaarlijks brengt de game 2,4 miljard dollar (2 miljard euro) op.

Overal vertakkingen

Tencent is een Chinees conglomeraat met een jaaromzet van 74 miljard dollar, 86 duizend werknemers en overal vertakkingen. Het is bijna gemakkelijker om de bedrijven op te sommen waarin Ma Huateng geen vinger heeft dan de 600 ondernemingen waarmee hij wel bemoeienis heeft.

De meest lucratieve tak is die voor computerspellen, het belangrijkste tijdverdrijf voor driekwart miljard Chinezen. Bij Tencent Games zijn de belangen ondergebracht die het concern in tal van buitenlandse gamesbedrijven heeft. De namen zijn voor westerse gamers gesneden koek: Riot Games uit de VS van de game League of Legends (100 procent eigendom), het Finse Supercell (Clash of Clans, 84 procent), het Amerikaanse Epic Games (Fortnite, 40 procent), Bluehole uit Zuid-Korea (PlayerUnknown’s Battlegrounds, 11 procent), maar ook het Franse Ubisoft (Assassin’s Creed, 5 procent) en de Amerikaanse reus Activision Blizzard (Call of Duty, 5 procent).

Onder Tencents paraplu vallen ook de twee populairste berichtendiensten van China, QQ Messenger, goed voor 768 miljoen accounts, en WeChat. Die laatste is met wereldwijd 1 miljard gebruikers een directe concurrent voor Facebooks WhatsApp. Het bedrijf beheert een van China’s grootste webportalen, een internetbank, een stripuitgeverij en medische diensten. Tencent Music is een geduchte tegenstander voor Spotify: de verschillende streamingdiensten van het bedrijf hebben bij elkaar 800 miljoen gebruikers.

Niet alleen via games krijgen westerlingen te maken met Tencent. Ma’s duizendpoot betaalt ook mee aan kaskrakers als Kong: Skull Island (2017) en Wonder Woman (idem). Wie later dit jaar naar de nieuwe capriolen gaat kijken van Tom Cruise in het vervolg op Top Gun uit 1986 laat ook de kassa’s rinkelen van Ma Huateng.

De godganse dag gamen

Ma zal zich hebben verwonderd over de ophef die zijn bedrijf deze week veroorzaakte. Elk jaar is er wel een staatsmedium dat de regering oproept iets te doen aan gamesverslaafde jongeren. Tv-kijkers zullen zich Ruben Terlous reportage van drie jaar terug herinneren over een Chinees heropvoedingskamp, met een huilend knulletje. Die Tang Xiang was door zijn ouders weggestuurd omdat hij ‘de godganse dag zat te gamen’.

Ma zal vooral verbaasd zijn over de deining omdat hij al langer maatregelen neemt om te voorkomen dat kinderen en tieners zich helemaal verliezen in zijn games. Vier geleden schreef de Volkskrant al dat in Honor of Kings een tijdslot was aangebracht dat de speeltijd voor kinderen tot onder de 12 jaar tot één uur per dag beperkte. Na negen uur ’s avonds kwamen 12-minners überhaupt het spel niet meer in.

Destijds klonk er kritiek, omdat jongeren zulke digitale blokkades makkelijk weten te omzeilen door zich online ouder voor te doen dan ze zijn. Maar ook daar heeft Tencent een antwoord op gevonden, zo maakte het vorige maand bekend. Het voegt gezichtsherkenning toe aan zestig van zijn computerspellen om te voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar ’s nachts spelen, zoals Beijing eerder had geëist.

Er is Ma veel aan gelegen om de communistische machthebbers te vriend te houden. De miljardair ziet wat er gebeurde met andere techbedrijven als Alibaba (webwinkel), Ant Group (verzekeraar) en Didi (deeltaxi) die naar Beijings smaak een te grote broek hadden aangetrokken: boetes, nationalisaties en verbanningen. Dat zal Ma tegen elke prijs willen voorkomen. Als een gamer die knokt om het volgende level te bereiken.