Van financiële cowboys via volksproduct tot de grote jongens: 40 jaar optiebeurs in Amsterdam

Good morning, Ladies and Gentlemen

Philips Lamps trading twentyseven

Opening rotation july seventyeight

Call twentyseven?

One bid at twenty

At onefifteen in the book for seven

Ten to buy

Opening onetwenty

Market after ?

Onefifteen bid at twentyfive.'



Het was voor bijna iedereen abracadabra. Op 4 april 1978 - woensdag veertig jaar geleden - begon om 10 uur in de ochtend in Amsterdam de handel in iets nieuws: opties.