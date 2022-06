Valt de vliegvakantie nog te redden? En op welke dagen vallen de meeste vluchten uit?

Wachtende reizigers op Schiphol. Beeld Arie Kievit

Sinds Schiphol donderdagavond bekend heeft gemaakt dat het vanwege een gebrek aan personeel de komende maanden duizenden vluchten moet schrappen, komt bij de medewerkers van reisorganisatie TUI de stoom uit de oren. Ze worden platgebeld door verontruste reizigers die allemaal dezelfde vraag stellen: gaat mijn reis nog door? Het antwoord is even simpel als verontrustend. ‘We weten nog niks, maar we doen ons best om uw reis te laten doorgaan.’

‘Red mijn vakantie’ is nu ook de slogan bij Corendon, dat na de chaos op Schiphol tijdens de meivakantie uit voorzorg al 150 vluchten had verplaatst naar Rotterdam. ‘Maar we kunnen 95 tot 97 procent van onze klanten laten vertrekken’, zegt ceo Steven van der Heijden. ‘Die vakanties moeten doorgaan, het is de enige manier om onze marges te halen. Dat heeft nu prioriteit.’

Is al bekend welke vluchten komen te vervallen?

Nee. De komende dagen berekent een onafhankelijk coördinator per luchtvaartmaatschappij hoeveel vluchten zij moeten schrappen. Wel is duidelijk dat er een aantal piekdagen zijn waarop er extra veel mensen teleurgesteld zullen worden, laat de coördinator weten aan de NOS. Het gaat om 13, 14, 18, 19, 20 en 23 juli.

Luchtvaartmaatschappijen mogen vervolgens zelf bepalen welke vluchten ze annuleren. KLM verwacht niet dat zij op grote schaal bestaande boekingen moeten annuleren. Door een limiet te stellen op het aantal tickets dat nog verkocht wordt, wil de luchtvaartmaatschappij het aantal opstappende passagiers afdoende beperken. Transavia gaat ook ‘aanzienlijk minder stoelen’ verkopen, maar denkt dat het er niet aan ontkomt om boekingen te annuleren. Easyjet kan nu nog niet beoordelen wat de gevolgen voor de luchtvaartmaatschappij zijn.

Moeten luchtvaartmaatschappijen reizigers compenseren als zij hun vlucht schrappen?

Nee. Luchtvaartmaatschappijen moeten reizigers het geld voor hun ticket terugbetalen of een alternatieve vlucht aanbieden. Normaal gesproken kunnen reizigers daarnaast een compensatie claimen die kan oplopen tot 600 euro. Maar volgens de Europese verordening die de rechten van vliegtuigpassagiers waarborgt, hebben zij bij dit soort ‘buitengewone omstandigheden’ geen recht op verdere tegemoetkomingen: de luchtvaartmaatschappijen kunnen zich namelijk beroepen op overmacht.

Gaat Schiphol de luchtvaartmaatschappijen compenseren?

Dat is wel wat de luchtvaartmaatschappijen willen. KLM liet donderdagavond al weten Schiphol verantwoordelijk te houden voor de financiële impact van de maatregelen. Voorlopig willen de maatschappijen vooral weten waar ze aan toe zijn. ‘Onze passagiers willen duidelijkheid’, aldus Transavia-baas Marcel de Nooijer in een verklaring.

Brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen Barin vreest dat de kosten op de lange termijn alleen maar blijven oplopen. Schiphol – en daarmee indirect ook de bv Nederland – prijst zichzelf uit de markt, zegt voorzitter Marnix Fruitema. ‘Het is wrang dat Schiphol de havengelden heeft verhoogd met 37 procent, terwijl het slechts een fractie van de normale kwaliteit kan bieden. Op die manier jaag je maatschappijen weg, die kiezen sneller voor Frankfurt of Parijs. En dat heeft nadelige gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven.’

Fruitema vermoedt dat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines of Korean Airlines momenteel weinig positief over Schiphol denken. De Nederlandse luchthaven staat nu model voor ‘non-kwaliteit, krimp en gezeur’, aldus Fruitema. ‘Er zijn in Europa voldoende alternatieven. Het Amerikaanse Delta Airlines heeft vijftien vluchten per dag op Schiphol, daar zouden er vijf van kunnen overblijven. Het is een zorgwekkende ontwikkeling.’

Wie vergoedt een reeds geboekte hotelovernachting of huurauto ter plekke?

Vakantiegangers die een pakketreis hebben geboekt bij een reisorganisatie als TUI, Corendon of Sunweb, hoeven niet te vrezen. Zij krijgen al hun kosten vergoed. Reizigers die naast hun vliegticket zelfstandig een vakantiehuisje, hotelkamer of huurauto hebben gereserveerd, zijn wel de pineut. Zij draaien zelf op voor de annuleringskosten – doorgaans dekt de reisverzekering die niet.

Moet Schiphol voor deze kosten opdraaien?

Ook uit deze hoek kan Schiphol binnenkort claims verwachten. De ANVR, brancheorganisatie voor de reissector, kondigde donderdagavond direct een rechtszaak tegen Schiphol aan om de schade volledig te compenseren. Een dag later denkt topman Frank Oostdam dat de gederfde omzet ruim 100 miljoen euro kan bedragen. ‘Schiphol zal zich beroepen op overmacht, maar zij hebben deze chaos veroorzaakt. En dus leggen we de claim bij Schiphol.’

De Consumentenbond wil Schiphol aansprakelijk stellen voor de annuleringskosten van reizigers die hun reis zelfstandig hebben geboekt. De komende tijd inventariseert de bond daarvoor hoeveel schade reizigers verwachten te lijden. ‘We willen dat Schiphol een loket inricht waar consumenten met hun bonnetjes terechtkunnen’, aldus een woordvoerder.

Ingrid Koning, hoofddocent aan de Nyenrode Business Universiteit, stelt dat Schiphol de arbeidskrapte wel degelijk als een valide argument kan aanvoeren. ‘Alle sectoren in Nederland worstelen met een gebrek aan personeel, ook de NS kon treinen niet laten rijden omdat ze vele vacatures niet kunnen invullen.’ Koning acht het goed mogelijk dat een rechter oordeelt dat Schiphol daar weinig aan kon doen. ‘Het ligt anders wanneer kan worden hard gemaakt dat falend personeelsbeleid de aanleiding is tot de problemen op Schiphol. Dan heb je wel een zaak.’

Schiphol wil vooralsnog niet op mogelijke claims of rechtszaken reageren. Of de luchthaven daarbij onderscheid zal maken tussen de eisen van luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus, kan een woordvoerder ook nog niet zeggen. ‘Als er een claim komt, gaan we die bekijken en beoordelen’, aldus de woordvoerder. ‘Mocht er een rechtszaak komen, dan zullen we tegenover de rechter uitleggen welke acties wij hebben ondernomen en welke afwegingen we hebben gemaakt.’