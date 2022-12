Vaklieden zijn schaars, maar subsidie Ambachtsacademie stopt. ‘Onhandig als er straks geen pianostemmers meer zijn’

Monique van der Mei en haar leermeester Arjan Boeve buigen zich over een glas-in-loodraam. Van der Mei wordt opgeleid tot glazenier. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Het is een puzzel’, zegt Monique van der Mei (54), wijzend naar de honderden glasstukjes op het werkblad. Na het benodigde reparatie-, schilder- en schoonmaakwerk moet ze al die stukken weer op de goede plek zien te leggen. Bepaald geen simpele klus, want geen van de tachtig jaar oude glas-in-loodonderdelen is hetzelfde. Het werk heeft bovendien weinig van doen met hetgeen waarvoor ze is opgeleid: bedrijfskunde.

Toch weet de voormalig binnendienstmedewerker best raad met het vier meter hoge raam. Al bijna anderhalf jaar leert ze de fijne kneepjes van het glazeniersvak van kunstenaar Arjan Boeve (36). In zijn atelier volgt Van der Mei het omscholingstraject van de Ambachtsacademie, een praktijkopleiding volgens het meester-gezel-systeem.



Een stichting die werkzoekenden − met behoud van hun uitkering − opleidt voor een kleine twintig kleine ambachten: van glazenier en rietdekker tot pianostemmer en schoenmaker. Voor de creatieve Van der Mei, die vorig jaar haar baan verloor na een burn-out, de ideale kans om weer de arbeidsmarkt te betreden. ‘Ik dacht meteen: dit is het. Nu kan ik iets doen waarvan ik gelukkig word.’

Vergrijzing ambachtslieden

Voor de ambachten is de extra aanwas misschien nog wel beter nieuws. Uitkeringsinstantie UWV becijferde in 2018 dat het aantal glazeniers voor 2023 zou halveren door vergrijzing. Bij andere kleine ambachten zijn de cijfers evenmin rooskleurig. Terwijl jaarlijks duizenden ambachtslieden stoppen, is het aantal opleidingsplekken voor nieuwe vakmensen schaars. Net als het animo.

De ruim driehonderd mensen die de Ambachtsacademie sinds het begin in 2018 wist op te leiden, zijn dan ook zeker welkom. Toch is het lot van de vakopleidingen onzeker nu het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid na vijf jaar de subsidie heeft stopgezet. In 2017 kreeg de stichting bijna 2 miljoen euro voor de pilot, in 2019 kwam daar nog eens drie miljoen euro bij. Maar volgens minister Karien van Gennip van Sociale Zaken is de koek daarmee op. Omdat de academie niet onder het reguliere onderwijs valt, ziet ook het ministerie van Onderwijs geen mogelijkheden voor langdurige financiering.

‘Zonde’, zegt Boeve. Glazenier mag dan geen ‘sexy’ beroep zijn, er zijn volgens de glazenier nog veel te veel jarendertigwoningen met glas-in-lood om het ambacht uit te laten sterven. Bovendien is glaskunst nog altijd in trek. ‘Dit heb ik gemaakt opdracht van Disney, zegt Boeve, wijzend naar een groot glazen paneel met Mickey Mouse erop. Opdrachtgevers zijn er dus nog steeds, ‘maar straks is er geen glazenier meer om ze te helpen’.

In het atelier lopen ook twee mbo’ers stage, maar dat die doorgaan in het vak is niet zeker. ‘De stages en opleidingen zijn te kort en te algemeen om hen echt vakbekwaam te maken’, stelt Boeve. Een werkervaringsplek zou ideaal zijn, maar die zijn er nauwelijks omdat de meeste ambachtslieden een eenmanszaak hebben. Bovendien maken de economische omstandigheden het vak er niet aantrekkelijker op. ‘Veel scholieren willen liever doorstuderen na het mbo, in de hoop dat ze ooit een huis kunnen kopen.’ Eén van zijn oude stagiaires doet een vervolgopleiding tot makelaar.

Twintig rietdekkers

Bij de (oudere) leerlingen van de Ambachtsacademie is dat een ander verhaal. ‘In anderhalf jaar tijd worden mensen volledig vakbekwaam gemaakt, zodat ze als zzp’er aan de slag kunnen’, vertelt Elrie Bakker, mede-oprichter van de academie. Bovendien is het systeem volgens haar veel efficiënter dan de mbo-opleidingen die al bestaan. ‘Je krijgt niet zomaar een klas vol met twintig rietdekkers, zeker niet als die opleiding maar op één locatie zit. Wij kijken waar de behoefte zit en leiden mensen lokaal op.’ Die aanpak is volgens Bakker essentieel. ‘Je hebt geen duizenden pianostemmers nodig, maar een paar is wel handig.’

Toch zijn de betrokken ministeries niet overtuigd. Vorig jaar schreef ambtsvoorganger Wouter Koolmees aan de kamer dat het project ‘te kostbaar’ is. Na de pilot met honderd kandidaten gingen slechts 38 mensen aan de slag in het ambacht dat ze hadden geleerd, als werknemers of zzp’er. De kosten van de opleiding zouden daarmee neerkomen op circa 50 duizend euro per persoon. Ter vergelijking: een mbo-opleiding kost zo’n 10 duizend euro per leerling.

Maar die negatieve evaluatie is gebaseerd op onjuiste rekenmethodes, stelt Bakker. ‘Alle investeringen die we moesten doen, zijn meegerekend, van het opzetten van de opleidingen tot het bouwen van een website.’ Nu de infrastructuur is opgezet, zijn de kosten volgens Bakker aanzienlijk lager: rond de 8.000 euro per leerling. ‘Bovendien is er een maatschappelijk belang: werklozen keren terug op de arbeidsmarkt.’

De argumenten van Bakker vinden steun in Den Haag. CDA en VVD riepen in april al op om het initiatief te behouden. Ja21 en BBB dienden eind november een amendement in om alsnog subsidie vrij te maken in de onderwijsbegroting. Onderwijsminister Dennis Wiersma, die het initiatief naar eigen zeggen ‘een warm hart toedraagt’, zegt de mogelijkheden daartoe te gaan onderzoeken. Daarvoor wil Wiersma onder meer kijken of het leermeestertraject past binnen de bestaande mbo-opleidingen.

Lange wachtlijst

Voor de academie en potentiële leerlingen bieden die beloftes vooralsnog weinig perspectief. ‘Alles wat met de subsidie is opgebouwd, moeten we nu weer afbreken’, zegt Bakker. Sinds april kan de Ambachtsacademie al geen nieuwe leerlingen meer plaatsen. ‘Terwijl er wel vijfhonderd mensen op de wachtlijst staan.’

In het atelier in Zwolle hebben de glazeniers hun hoop gevestigd op andere investeerders. ‘Hopelijk krijgen andere werkzoekenden ook de kans een ambacht te leren en voor zichzelf te beginnen, zegt Van der Mei. Zonder de omscholing was zij ook vast weer begonnen aan een kantoorbaan. ‘Maar dan had ik waarschijnlijk alweer thuisgezeten met een burn-out.’

In plaats daarvan stort ze zich nu nog twee maanden met veel plezier op haar glazen puzzel, terwijl Boeve een oogje in het zeil houdt. Al is dat laatste volgens de leermeester bijna niet meer nodig. ‘Het is kostbaar’, zegt Boeve, ‘maar dan heb je ook wat.’