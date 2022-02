Vakbondsactie op de Maas zet relatie tussen veermannen en passagiers onder druk

Veermannen van stichting De Maasveren staan voor overleg op een van de ponten die zij bedienen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het is een vlag die je eerder in de Rotterdamse haven zou verwachten, maar nu wappert het felrode doek van vakbond FNV Havens fier aan de mast van het pontje tussen Megen en Appeltern. ‘In actie’ staat er in kapitalen op. Veerman Armand Ramakers is een van de actievoerders, al vaart zijn pontje tot vreugde van de gebruikers deze week wel, zij het gedeeltelijk.

‘Die jongen in die BMW komt al jaren over’, zegt Ramakers. ‘Die tandartsbus daar brengt wat spulletjes weg. Ik denk dat daarachter een vrouw staat die in Oss op familiebezoek gaat.’ De veerman heeft zijn passagiers vanwege aanhoudende stakingen even gemist, maar herkent ze aan hun voertuig.

De band tussen enerzijds Ramakers en zijn 23 collega’s, op vijf trajecten tussen Gelderland en Noord-Brabant, en hun meer dan een miljoen passagiers staat onder druk. Al negen weken voeren de werknemers van stichting De Maasveren actie tegen de nieuwe cao. Ze zijn boos dat de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe werknemers slechter worden. Volgens de werkgever kan het niet anders, omdat de stichting anders over de kop gaat. Het is niet de eerste keer dat er wordt gestaakt. Ook in 2008 en 2018 lagen de veren stil.

. Beeld .

Extra reistijd

Gebruikster Marieke Opsteegh kon in het begin nog begrip opbrengen voor de stakers, maar is het nu meer dan zat. ‘Het recht op onderwijs van mijn kinderen komt in het gedrang.’ Opsteegh maakt dagelijks gebruik van de veerverbinding tussen Lith en Alphen om haar kinderen naar school te brengen. De pont was wel in de vaart, maar onder de noemer ‘publieksvriendelijke actie’ minder dan normaal. Tijdens de staking konden fietsers en scholieren wel overvaren, maar op tijdstippen die niet overeenkwamen met schooltijden van de kinderen. Opsteegh waarschuwde zelfs de Kinderombudsman.

Passagier Piet Schiks is blij dat ‘zijn’ pontje weer vaart. Het scheelt hem een halfuur extra reistijd. Pontbaas Ramakers hoorde het de laatste weken vaker. ‘Sommigen rijden 40 kilometer om. De benzineprijzen stijgen en het is druk op de weg, dus ik snap de frustratie.’ Vaste passagier Thijs den Hollander noemt ‘de hele situatie’ vervelend. ‘Als de pontjes niet varen, moet ik omrijden via Ravenstein. Dat kost me 30 minuten.’ Maar als ex-schipper snapt hij het standpunt van de veermannen. ‘Je moet opkomen voor je rechten. Het is jammer dat ze er niet uit komen.’

Versoberde arbeidsvoorwaarden

Volgens de veermannen en de vakbond is de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling, die het bestuur aanbiedt in plaats van de bestaande cao, het probleem. Voor nieuwe werknemers worden de onregelmatigheidstoeslag en de doorbetaling bij ziekte versoberd. De veermannen en vakbond FNV Havens willen een potentiële tweedeling tussen huidige en nieuwe werknemers voorkomen. ‘Dat is oneerlijke concurrentie’, zegt Nuri Alders, bestuurder van FNV Havens.

Volgens voorzitter Jan van Loon van stichting De Maasveren is de huidige cao – waarin werknemers een vaste onregelmatigheidstoeslag van 12 procent krijgen en 75 procent doorbetaling tot en met het vijfde ziektejaar – niet toekomstbestendig. Hij twijfelt aan de goede bedoelingen van de vakbond. ‘FNV Havens heeft geen belang bij de toekomst van de stichting of de maatschappelijke ontwrichting in onze regio, maar krijgt wel publiciteit.’ Van Loon is klaar met de vakbond. ‘Ik ben bang dat de stakingen zich blijven herhalen.’

FNV-bestuurder Alders zegt dat het enige doel het welzijn van de vakbondsleden is. Van Loon betwijfelt het. ‘Het is makkelijk om vanuit het kantoor in Rotterdam de acties aan te sturen.’ Hoewel de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan, zijn ze het over één ding eens: er moet een oplossing komen. Daarom wordt onafhankelijke bemiddeling ingeschakeld. ‘Liever vandaag dan morgen’, zegt zowel Ramakers als Van Loon.

Begrip

Marieke Opsteegh hoopt dat de acties tijdens de gesprekken worden opgeschort. Volgens de veermannen gebeurt dat alleen als er een bemiddelaar wordt ingeschakeld in wie zij zich kunnen vinden. Stichtingsvoorzitter Van Loon is blij dat er sinds vorige week weer wordt gevaren, al is het zonder betaling, alleen doordeweeks en zonder duidelijkheid voor komende weken.

Wanneer de Brabantse kant van de Maas is bereikt, blijft een van de busjes op Ramakers’ pont staan. ‘Die staat zeker te wachten tot ik langskom om af te rekenen’, zegt Ramakers. Er is ook begrip onder de passagiers, weet de veerman. Hij laat een kaartje zien, gekregen van een passagier. ‘Ze was zo blij dat we met de huidige actie weer varen’, zegt hij. Er liggen pakjes koffie met een blaadje waarop staat: ‘Voor de stakers, toitoitoi.’