Vakbonden weigeren verhoogd loonbod van Albert Heijn van 10 procent en zetten staking voort

Medewerkers van een distributiecentrum van Albert Heijn demonstreren voor een AH-filiaal in Zaandam. Beeld ANP

Een woordvoerder van Albert Heijn zegt ‘enorm verbaasd’ te zijn dat de vakbonden ‘niet aan tafel willen komen’. Eerder weigerden de vakbonden ook al een voorgestelde loonsverhoging van 8 procent. Steen des aanstoots voor de vakbonden is de door Albert Heijn voorgestelde urenmatrix, waardoor nieuwe werknemers een minder hoge zondagtoeslag krijgen. Zolang de supermarktketen die urenmatrix niet herziet, weigeren de bonden het gesprek aan te gaan.

‘De stakingen zullen worden opgevoerd’, waarschuwt FNV-bestuurder Levin Zühlke-van Hulzen bij persbureau ANP. ‘De basis om verder te praten is geen verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden. Albert Heijn voldoet niet aan die randvoorwaarde.’ De nieuwe urenmatrix creëert volgens hem verdeeldheid tussen medewerkers die al in dienst zijn en nieuwe medewerkers.

Sinds vorige week staken medewerkers bij distributielocaties in Zaandam, Zwolle, Geldermalsen, Pijnacker en Tilburg. Vier van de vijf locaties liggen volgens de FNV bijna volledig plat. Met als gevolg: lege schappen. De werknemers vinden dat zij tijdens corona de benen uit het lijf hebben gelopen voor het bedrijf, maar daar nu, in perioden van toenemende inflatie, onvoldoende waardering voor krijgen.

Jaarverslag

Steen des aanstoots is ook het jaarverslag van Ahold Delhaize waarin de supermarktketen trots verkondigde over 2022 een grote winst te hebben geboekt, hoewel er bezuinigd moest worden en overal in Europa de marges onder druk staan. Het concern bleek ook bereid om aan vier bestuurders zo’n 20 miljoen euro aan salaris, bonussen en aandelenopties over te maken. ‘Het kan niet zo zijn dat de directie zich verrijkt en de werknemers van Albert Heijn hun eigen boodschappen en de energierekening niet meer kunnen betalen’, zei FNV-bestuurder Jerry Clemens daarover tegen de Volkskrant.

Albert Heijn kon niet precies zeggen hoeveel supermarkten geraakt worden door de staking. Hoe groot de impact precies is en welke producten ontbreken, verschilt per winkel. Vorige week stelde de supermarktketen dat in de helft van de winkels er lege schappen waren. In de distributiecentra werken zo’n zesduizend mensen, van wie de helft uitzendkracht is.