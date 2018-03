Vakbonden: Veel bouwvakkers aan het werk, ondanks recht op ijsvrij

Overlast

Waar de meeste bouwplaatsen stil kwamen te liggen, waren de installateurs juist druk in de weer. Als gevolg van de strenge vorst sprongen op honderden plekken in Nederland waterleidingen en gingen verwarmingsketels en watermeters kapot. Directeur installatiebedrijven Cees de Haan van energieleverancier Eneco vertelt dat het aantal meldingen van niet-werkende cv-ketels 50 procent hoger lag dan wat normaal is in deze periode van het jaar.



'Het is hard werken aan de telefoon en in de monteursbussen, maar we kunnen de aanvragen goed aan', zegt hij. Ook bij de klantenservice van drinkwaterbedrijf Vitens ging de telefoon gisteren onophoudelijk. 'Om kwart over elf vanmorgen hadden we al 579 telefoontjes gekregen', zei een woordvoerster tegen persbureau ANP.