Vakbonden positief over loonbod van 10 procent voor personeel supermarkten

Medewerkers van de distributiecentra van Albert Heijn voeren actie in Zaandam. Volgens CNV-bestuurder Jacqueline Twerda hebben de werkgevers geleerd van de acties. Beeld Joris van Gennip

Dat is het loonbod dat werkgeversorganisaties voor de levensmiddelendetailhandel Vakcentrum en de VGL aan vakbonden hebben gedaan. FNV en CNV zijn tevreden en gaan het bod nu voorleggen aan hun leden.

CNV spreekt van een ‘heel reëel bod’, dat de vakbond nu aan de leden gaat voorleggen. Volgens CNV-bestuurder Jacqueline Twerda geeft het loonbod aan dat werkgevers ‘goed gekeken hebben naar wat er bijvoorbeeld bij de distributiecentra van Albert Heijn is gebeurd’.

Zij is dan ook tevreden met de uitkomst, al ligt de bal nu bij de vakbondsleden die er nog over moeten stemmen. ‘Als een meerderheid voor stemt, is er sprake van een nieuwe cao’, benadrukt Twerda.

FNV-bestuurder Daniëlle Wiek spreekt van een ‘goed loonbod’ maar plaatst wel enkele kanttekeningen. Zo had Wiek graag nog afspraken gemaakt over bijvoorbeeld automatische prijscompensatie, het meestijgen van de lonen met de prijzen in de winkels. ‘Maar helaas wilden de werkgevers daar geen tijd meer voor uittrekken.’

De cao heeft een looptijd van twaalf maanden. De werkgeversorganisaties geven aan dat er gedurende die tijd doorgepraat wordt over onder meer het loongebouw. ‘De uitkomsten van deze overleggen worden meegenomen bij de gesprekken over de volgende cao’, aldus Vakcentrum en VGL in een gezamenlijke verklaring.

Dat nieuwe loongebouw is volgens Twerda belangrijk. ‘Met de forse stijging van het wettelijk minimumloon is het belangrijk dat de onderste loonschalen ook voldoende omhoog gaan. Om als branche aantrekkelijk te blijven om in te werken mag het gat met het wettelijk minimumloon niet te klein worden.’

Voor de supermarktbranche, waarin volgens FNV in totaal zo’n 330 duizend mensen werken, gelden in theorie twee cao’s. De eerste is voor werknemers die werken bij supermarkten die zijn aangesloten bij de VGL. Daaronder vallen grote supermarkten als Albert Heijn, Jumbo en Lidl.

De andere cao geldt voor supermarktpersoneel dat werkt voor franchise-supermarkten. Het loonbod van de werkgevers geldt voor beide cao’s, die enkel verschillen op pensioenafspraken.