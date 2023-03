Vakbonden maken draai: toch stakingen in streekvervoer op verkiezingsdag

Stakende buschauffeurs donderdag bij het centraal station van Apeldoorn. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Onder druk van de achterban hebben de vakbonden FNV en CNV hun belofte om op verkiezingsdag niet te staken in het streekvervoer ingetrokken. Donderdag verklaarde hoofdonderhandelaar Hanane Chikhi van het CNV tegen de Volkskrant dat ze de oproep steunde van vakbond FNV om de staking voor 15 maart op te schorten. ‘Daarover is veel commotie ontstaan’, aldus Chikhi. En dus gaan de stakingsacties vooralsnog ook door op woensdag 15 maart.

De vakbonden lieten donderdag weten begrip te hebben voor de kritiek van meerdere instanties, die vrezen dat stakingen op 15 maart de gang naar de stembus zullen hinderen. Vooral mensen die afhankelijk zijn van het streekvervoer dreigen daardoor hun stem niet te kunnen uitbrengen. ‘Daar kregen we veel positieve reacties op’, zegt Chikhi, in de nieuwe verklaring van het CNV. De FNV besloot de leden te adviseren om niet op 15 maart te staken.

De verklaring van Chikhi, donderdag: ‘Doen we dit voor de werkgevers en de politiek? Nee. Willen we luisteren naar de reizigers? Ja.’

Symbolische betekenis

Chikhi erkende dat de chauffeurs verdeeld waren. Woensdag 15 maart heeft een symbolische betekenis voor de bonden, omdat die dag verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehouden. En de provincies zijn tevens opdrachtgever in het streekvervoer. ‘Die datum is bewust gekozen, het is een signaal aan de politiek.’

De handreiking van de onderhandelaars van FNV en CNV viel dan ook slecht bij het merendeel van de chauffeurs. FNV-onderhandelaar Marijn van der Gaag erkent nu dat hij voor zijn beurt heeft gesproken. ‘De leden moesten er nog iets van vinden. Het gevoel overheerst dat de overheid en de werkgevers eerst over de brug moeten komen, voor wij de acties opschorten. Anders gaan we ook 15 maart staken, dat sentiment is door de berichtgeving alleen maar versterkt.’

Landelijke actiedag

Voor dinsdag staat in Utrecht een landelijke actiedag in het streekvervoer gepland. Van der Gaag constateert indirect dat de bonden de regie zouden verliezen als ze nu gedeeltelijk toegeven aan werkgevers en de overheid door op verkiezingsdag niet te staken.

‘Dan hebben de chauffeurs er helemaal geen vertrouwen meer in en worden we overruled. Zij zeggen: normaal bekommert de overheid zich niet om het streekvervoer en nu moeten we diezelfde overheid tegemoetkomen omdat mensen anders niet kunnen stemmen?’

Ook het CNV maakt nu een draai. Chikhi, in de verklaring op de website: ‘De wil om de acties voort te zetten is zo groot dat we het omdraaien. We willen de acties wel opschorten, op voorwaarde we er voldoende vertrouwen in hebben dat we er met de werkgevers uit gaan komen. Niet eerder.’

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt geen kort geding te overwegen om een staking op verkiezingsdag te voorkomen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen hoopt wel dat de acties op 15 maart alsnog worden afgelast. ‘Staken is een recht, maar stemmen is dat ook.’