Vakbonden lopen in hoog tempo leeg

Actievoerders demonstreren tegen de verlaging van de Wajong uitkering. Beeld ANP

Het CBS telde in maart van dit jaar 1,6 miljoen personen die zijn aangesloten bij een vakbond. De trend is sinds 2009 neerwaarts en vanaf 2017 gaat het hard. Alleen in 1924, 1984 en 1985 gaven meer leden hun congé.

In 1999 beleefden de bonden hun toppunt in absolute zin en hadden ze bij elkaar nog bijna 2 miljoen leden.

In september zakte de grootste vakbond, FNV, onder het symbolische aantal van 1 miljoen leden. Sindsdien is de vuist waarmee de bond op de vergadertafel van de versnipperende polder kan slaan, minder imposant, constateren betrokkenen. Ook al omdat de vakbond door teruglopende ledenaantallen personeel moet ontslaan en zelfs een staking voor de kiezen kreeg.

Verontrustend voor de bonden is dat leeftijd allesbepalend is voor het vakbondslidmaatschap: hoe jonger de leden, hoe vaker ze opzeggen.