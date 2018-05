Vakbonden buitenspel: distributiemedewerkers Jumbo kiezen voor regeling werkgever

Ultimatum

De keuze van de medewerkers is de apotheose van een proces dat ruim twee jaar heeft geduurd. In maart 2016 kondigden Jumbo en de bonden nog aan dat zij gezamenlijk zouden gaan werken aan een nieuwe cao. Een jaar later sneuvelde dat voornemen in steeds stroever verlopende onderhandelingen. De vakbonden stelden een ultimatum in en gingen over tot stakingen toen die deadline verliep.



Op 11 april 2017 legden distributiemedewerkers het werk neer. Twee weken later kondigde Jumbo aan dat zij met een eigen regeling voor het personeel zou komen. De vakbonden waren 'weggelopen' van de onderhandelingstafel en hadden gekozen voor 'een conflictmodel'. We regelen het wel rechtstreeks met jullie, was toen de boodschap aan het personeel.