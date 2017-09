Vakbond De Unie ontfermt zich voortaan over 'de integrale mens'

Reinier Castelein © Erik van der Burgt / Verbeeld Veiligheid, wonen en zorg zijn ook zaken waarover 'de hele mens' zich zorgen kan maken

De dag nadat het polderoverleg tussen werkgevers en vakbonden over broodnodige vernieuwingen op de arbeidsmarkt stukliep, presenteert de vakbond, met ruim 40 duizend leden met vooral banen in het middenkader en hogere posities, zijn nieuwe plannen. Toeval? Niet helemaal. 'Het overleg met werkgevers levert al jaren niet genoeg op. Het gaat over een procentje erbij of een procentje eraf. Wij gaan ons inzetten op wat ons kan treffen tijdens ons hele leven, dus ook nadat we om vijf uur zijn weggereden van ons werk.'



Veiligheid, wonen en zorg zijn ook zaken waarover 'de hele mens' zich zorgen kan maken. Castelein: 'Je hebt een koophuis, ernaast vestigt de gemeente een drugspand. De problemen die daaruit voortkomen moet je dan zelf oplossen, zegt de gemeente natuurlijk. Maar je meldt je uiteindelijk ziek omdat je nachten wakker ligt. Daar heeft een werkgever ook last van. Dan kan je ons bellen. Misschien is het een extreem voorbeeld, maar wij kijken dan hoe we je kunnen helpen. Als vakbond moet je het lef hebben in de slag te gaan met een gemeente.'