Vakantievluchten in het geding door voorgenomen staking Transavia-piloten

Impasse

De impasse kan grote gevolgen hebben voor duizenden Nederlanders die de komende weken op vakantie gaan naar de zon of de sneeuw. De precieze stakingsdatum moet nog bepaald worden, laat VNV-woordvoerder Joost van Doesburg weten. 'Maar dat zal snel zijn.' Afgelopen week deelden piloten van Transavia al flyers uit aan klanten waarin ze 'met pijn in het hart' waarschuwden voor een werkonderbreking tijdens de krokusvakantie. Voor de zuidelijke provincies is die inmiddels begonnen. Scholen in het midden en het noorden van het land zijn volgende week vrij.



De vakbond moet een staking minimaal 12 uur van tevoren aankondigen. Op haar website waarschuwt Transavia passagiers alvast voor de actiedreiging. 'We zullen alles in het werk stellen om, in geval van een staking, minstens 8 uur voor een vlucht via onze website de actuele informatie weer te geven.' De KLM-dochter vliegt vanuit Eindhoven, Rotterdam en Schiphol op meer dan honderd bestemmingen in Europa, van Spanje tot Griekenland.