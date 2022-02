UWV: werkgevers verwachten problemen bij vinden personeel

Beeld ANP

Een jaar eerder lag het aandeel moeilijk vervulbare vacatures nog veel lager. Vooral in de bouw en industrie blijkt het opvullen van vacatures lastig. Voor iets meer dan de helft van alle vacatures was het vorig jaar volgens het onderzoek moeilijk iemand te vinden. Dat waren vooral technische en dienstverlenende beroepen.

Volgens het UWV laten werkgevers vacatures langer openstaan of schakelen zij een uitzendbureau in. ‘Het zou kunnen helpen als werkgevers naast het aanpassen van wervingsmethoden ook naar andere oplossingen kijken’, zegt UWV-arbeidsmarktadviseur Erica Maurits bij de bekendmaking van de onderzoeksresultaten. Dan denkt zij aan het anders inrichten van een functie, het aanpassen van functie-eisen of aan het zelf opleiden van een nieuwe werknemer.

In de bouw was het de afgelopen twaalf maanden bij ruim driekwart van de vacatures moeilijk een geschikte kandidaat te vinden. In de industrie, informatie en communicatie en horeca was dat ook relatief vaak zo, rond de 60 procent.

Daarbij komt dat nieuwe sectoren, zoals thuisbezorgdiensten, aan de onderkant van de arbeidsmarkt veel nieuwe werkgelegenheid hebben gecreëerd. Daardoor is het gevecht om werknemers nog harder geworden.