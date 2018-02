Utrechtse raad wil onderzoek naar publiek-private samenwerkingen na 'Kanalengate'

'Over uw rug is grof geld verdiend'

Opvallend genoeg kreeg de PvdA-fractie in de raad deze middag de zwaarste kritiek te verduren. Dit vanwege een volgens de andere fracties 'tendentieuze' brief die de partij huis aan huis heeft laten verspreiden in de blokken in de betreffende blokken in Kanaleneiland, met de aanhef: 'Over uw rug is grof geld verdiend.' De PvdA zou de kwestie gebruiken in haar verkiezingscampagne, wat volkomen misplaatst zou zijn gezien de geschiedenis van de deal op Kanaleneiland.



De fracties wezen PvdA-raadslid Bülent Isik er fijntjes op dat het met name PvdA-wethouders zijn geweest, onder wie Harrie Bosch, die aan het roer stonden op de cruciale momenten in deze geschiedenis. Ook toen in 2006 de Grond Exploitatie Maatschappij Kanaleneiland werd opgericht. Daarin werd besloten over de aanpak van het centrale deel van Kanaleneiland, waarvan deze vier portiekflats deel uit maken. 'U zat toen aan de knoppen toen de deal werd gesloten', aldus raadslid Bert-Jan Brussaard (CDA). Ook van wethouder Jansen kreeg de PvdA een veeg uit de pan.



Raadslid Cees Bos (Stadsbelang) begreep niet waar de andere fracties zo'n probleem van maakten. 'Er is winst gemaakt door een partij die durfde te investeren in een paar beschimmelde karkassen. En de GEM wilde het risico niet nemen. Het resultaat om de wijk te verbeteren is behaald.'