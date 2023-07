Unilever voert winst verder op met sterk verhoogde prijzen

De operationele winst van Unilever steeg met meer dan eenvijfde tot 5,5 miljard euro. Beeld ANP / ANP

Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die Unilever dinsdag heeft gepresenteerd. De omzet steeg ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden met 9,1 procent tot 30,4 miljard euro. Dat kwam volledig door hogere prijzen. Die stegen met 9,4 procent, terwijl het aantal verkochte producten iets terugliep. Dat betekent dat consumenten de producten van Unilever blijven kopen hoewel ze er flink meer voor moeten betalen.

Het tempo van de prijsstijgingen loopt wel terug. In het laatste kwartaal van vorig jaar ging het om 13,3 procent, in het eerste kwartaal van dit jaar om 10,7 procent. Unilever verwacht dat die dalende trend doorzet. Van de 2 miljard euro gestegen kosten moet nog ‘slechts’ 400 miljoen euro verwerkt worden in de tweede helft van het jaar, aldus het bedrijf.

De operationele winst steeg met meer dan eenvijfde tot 5,5 miljard euro. Unilever is een van de bedrijven die genoemd werd in de discussie over ‘graaiflatie’, waarbij bedrijven de sterk gestegen inflatie aangrijpen om de prijzen meer te verhogen dan alleen hun gestegen kosten.

De inmiddels gestopte Unilever baas Alan Jope ontkende dat eerder dit jaar. Volgens de Schot is Unilever zich heel goed bewust van de moeilijke financiële situatie van veel consumenten en werd in het eerste kwartaal niet meer dan driekwart van de gestegen kosten doorberekend in de prijzen.

Poetin

Unilever ligt verder onder vuur omdat het een van de westerse bedrijven is die nog actief is in Rusland. Volgens het bedrijf is er een ‘ijzeren ring’ om de Russische activiteiten gelegd: alle import en export is gestaakt, er wordt geen reclame gemaakt in Russische media en kapitaalstromen zijn stopgezet. Niettemin noemde Oekraïne Unilever recent nog een ‘internationale sponsor van oorlog’, omdat het belasting betaalt in Rusland en zo de oorlogsmachine van president Poetin financiert.

Unilever zei toen te begrijpen waarom wordt opgeroepen tot een vertrek uit Rusland. ‘We willen ook duidelijk maken dat we niet proberen ons bedrijf in Rusland te beschermen of te beheren. Voor bedrijven als Unilever, die een aanzienlijke fysieke aanwezigheid in het land hebben, is uitstappen echter niet eenvoudig’, aldus een verklaring van het bedrijf. De Russische tak van branchegenoot Danone werd vorige week genationaliseerd, waarna Poetin een neef van de bevriende Tsjetsjeense leider liet benoemen tot directeur.

De cijfers werden voor het eerst gepresenteerd door Hein Schumacher, de nieuwe topman van Unilever die per 1 juli de leiding heeft overgenomen van de Schot Alan Jope. Schumacher begon zijn carrière ooit bij Unilever en was voor zijn terugkeer de baas van zuivelreus FrieslandCampina.