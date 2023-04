Unilever voert omzet op met flinke prijsverhogingen

Mayonaise van Hellmann’s, een Unilever-merk. Beeld Andrew Kelly / Reuters

De omzet van de consumentenreus steeg in januari, februari en maart met 10,5 procent. Dat was geheel te danken aan prijsverhogingen van 10,7 procent. Het aantal verkochte producten bleef vrijwel gelijk. Dat betekent dat consumenten ondanks de veel hogere prijzen spullen van Unilever bleven kopen. De prijsverhogingen vielen wel lager uit dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, toen er nog 13,3 procent bij kwam. Volgens het bedrijf zijn de prijsverhogingen nodig door de gestegen kosten van onder meer grondstoffen en energie.

De prijsverhogingen leiden tot kritiek, omdat de bedrijven hun winsten op peil houden of verder opvoeren, terwijl klanten steeds meer moeten betalen en moeite hebben om rond te komen. Topman Alan Jope verzekerde donderdag in een toelichting dat Unilever zich bewust is van de zorgen bij de klanten. Volgens de Unileverbaas is niet meer dan driekwart van de gestegen kosten doorberekend, waarmee ‘verantwoord’ is omgegaan met de prijsstijgingen.

Graaiflatie

Daarnaast is volgens Jope de winstmarge teruggelopen van 18,4 procent naar 16,1 procent, waarmee ook aandeelhouders een deel van de gestegen kosten voor hun rekening nemen. Van ‘graaiflatie’ – bedrijven die de inflatie gebruiken om hun winst te verhogen – is volgens de topman dan ook geen sprake bij Unilever.

De omzet kwam in het eerste kwartaal uit op 14,8 miljard euro. Volgens Jope is de inflatie over de piek heen, maar blijven de prijzen onder druk staan. Unilever verwacht in de eerste helft van dit jaar nog eens 1,5 miljard euro aan gestegen kosten. In de tweede helft zal dat aanzienlijk minder zijn, al is nog onduidelijk hoeveel precies. Unilever denkt niet dat er deflatie komt. Volgens Jope is de vraag of Unilever zijn producten voor consumenten weer goedkoper gaat maken als de kosten dalen daarmee ook niet aan de orde. Unilever gaat niet speculeren over wat er in de tweede helft van dit jaar mogelijk gaat gebeuren, aldus de baas.

Winstcijfers over het eerste kwartaal werden donderdag niet bekendgemaakt. Het is de laatste keer dat Alan Jope de cijfers van Unilever presenteerde. De Schot volgde begin 2019 Paul Polman op bij Unilever, dat inmiddels een Brits bedrijf is. Hein Schumacher, de voormalige topman van Friesland Campina, begint op 1 juli als opvolger van Jope.