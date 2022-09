Unilever-topman Alan Jope treedt eind 2023 af

Alan Jope. Beeld AP

De Schot werkt al sinds 1985 voor Unilever en bekleedde verschillende bestuursfuncties binnen het bedrijf. In 2019 volgde hij de Nederlander Paul Potman op als topman, waarna het bedrijf achter merken als Dove, Unox en Ben & Jerry’s enkele metamorfoses heeft ondergaan. Zo werd het voormalig Nederlands-Britse bedrijf, onder druk van beleggers, in 2020 een volledig Brits concern. Daarnaast vond een reorganisatie plaats: 1.500 managementbanen verdwenen in de hoop de organisatie slagvaardiger te maken en de groeiende onrust onder ontevreden aandeelhouders te bezweren.

Het aangekondigde vertrek van de Schotse topman werd op de beurs goed ontvangen. Met een stijging van 1,7 procent vlak na de opening van de beurs was Unilever maandagochtend een van de hoogste stijgers in de AEX. Jope heeft zich als topman niet per se geliefd gemaakt bij de aandeelhouders. Begin dit jaar kon de ceo nog op felle kritiek rekenen na de mislukte overname van de consumententak van farmaceut GlaxoSmithKline (GSK). Beleggers en analisten schrokken van de poging tot deze mega-overname, waarvoor Unilever 60 miljard euro wilde neertellen.

Waardige opvolger

Ondanks de kritieken komt het vertrek van Jope voor velen als een verrassing. De Unilever-directie leek nog tevreden over het functioneren van de topman, die het bedrijf onder meer door de coronacrisis loodste. ‘Onder zijn leiding heeft Unilever cruciale veranderingen aangebracht in haar strategie, structuur en organisatie’, aldus voorzitter Nils Andersen in een verklaring van Unilever.

Jope kondigde begin dit jaar nog aan de focus van het bedrijf te verleggen naar de snel groeiende markt voor persoonlijke verzorgingsmiddelen en huishoudelijke producten. Daarvoor wil hij minder winstgevende merken binnen het concern verkopen. Die plannen blijven vooralsnog ongewijzigd. ‘Groei blijft onze topprioriteit en in de komende kwartalen zal ik mij volledig blijven concentreren op de gedisciplineerde uitvoering van onze strategie’, laat de topman weten in een verklaring.

Wie na 2023 in de voetsporen van Jope treedt, is nog niet bekend. Unilever zegt zowel intern als extern te gaan zoeken naar een geschikte opvolger.