Unilever schrapt 1.500 managementbanen, is het genoeg om de onrust te bezweren?

Het logo van Unilever op een verpakking van Dove-zeep. Beeld Reuters

Unilever heeft dinsdag een nieuwe stap gezet om de groeiende onrust onder ontevreden aandeelhouders te bezweren. De Britse verzorgingsmiddelen- en voedingsmultinational gaat wereldwijd 1.500 managementbanen schrappen. De ingreep moet de organisatie simpeler en slagvaardiger maken, in de hoop op betere resultaten. Aandeelhouders zijn al langer ontevreden over het bedrijf, omdat de koers achterblijft bij die van rivalen als Nestlé.

Van de plekken voor senior managers verdwijnt 15 procent. Van de minder ervaren managers moet 5 procent het veld ruimen. Of daar ook banen in Nederland bij zitten, is onduidelijk. Het bedrijf achter onder meer Dove en Calvé heeft hier 2.700 werknemers. Wereldwijd zijn het er ongeveer 150 duizend.

Reorganisatie

In de nieuwe opzet gaat het bedrijf achter merken als Ola, Ben & Jerry’s, Unox en Knorr per 1 april werken met vijf bedrijfsonderdelen: schoonheid en welbevinden (schoonheidsproducten), persoonlijke verzorging (shampoo en deodorant), huishoudelijke producten (was- en schoonmaakmiddelen), voeding en ijs. Twee van de vijf divisies van de inmiddels volledig Britse multinational krijgen een Nederlandse baas: Hanneke Faber bij voeding en Peter ter Kulve bij de huishoudelijke producten. Conny Braams zit als Chief Digital & Marketing Officer ook in de Unilever-top.

Volgens de Schotse topman Alan Jope moet de reorganisatie ertoe leiden dat Unilever sneller kan reageren als er iets in de markt verandert. Hij benadrukt dat verdere groei van het bedrijf topprioriteit blijft, en dat de aanpassingen moeten helpen bij het profiteren van de schaalgrootte van Unilever. De Brit zei vorige week zich meer op gezondheid te willen richten en te willen stoppen met slecht presterende bedrijfstakken. Daardoor wordt onder meer gespeculeerd over de toekomst van de voedingstak, waarvan het hoofdkantoor in Rotterdam staat, omdat voeding minder hard groeit dan andere bedrijfsonderdelen.

Schiettent geopend

Omdat de resultaten achterblijven bij rivalen worden aandeelhouders steeds ontevredener over het bedrijf. De schiettent werd twee weken geleden geopend door Terry Smith van het Fundsmith Equity Fund, een van de tien grootste aandeelhouders van Unilever. Volgens de Brit is de multinational veel te veel bezig met de groene ambities ten koste van het op een goede manier runnen van de onderneming.

Vervolgens bleek anderhalve week geleden dat het bedrijf een mislukt bod had gedaan van 60 miljard euro op de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK), bekend van Aquafresh-tandpasta en Panadol-pijnstillers. GSK vond het bod te laag. Beleggers en analisten schrokken van de poging van Unilever tot deze mega-overname. De rust keerde pas enigszins terug toen het bedrijf zei geen hoger bod te zullen doen.

De aandeelhouders ruiken bloed door de onrust en achterblijvende resultaten. Zondag werd bekend dat de Amerikaanse, activistische aandeelhouder Nelson Peltz aandelen zou hebben gekocht in het bedrijf. Het investeringsfonds van Peltz, Trian Fund, staat erom bekend grote ondernemingen flink te veranderen. Dat gebeurde eerder bij het bedrijf achter Pepsi en het Franse voedingsmiddelenconcern Danone.

Het is niet bekend met welke bedoelingen en met hoeveel aandelen Peltz bij Unilever instapt. Wel steeg de weggezakte koers van Unilever maandag met meer dan 7 procent, de grootste stijging in anderhalf jaar, door de komst van Peltz. Aandeelhouders hopen dat hij de koers omhoog kan krijgen door de top van Unilever te belagen.

Brits verzet

Of de dinsdag aangekondigde reorganisatie de rust bij Unilever terugbrengt moet nog blijken. De koers van de Britse multinational kwam dinsdag in Amsterdam nauwelijks in beweging na het nieuws van het schrappen van de managementlaag. Unilever was een Brits-Nederlandse multinational, met twee hoofdkantoren, maar het bedrijf is sinds november 2020 helemaal Brits, met het hoofdkantoor in Londen.

De multinational heeft onaangename ervaringen met ontevreden aandeelhouders. Het bedrijf, toen nog onder leiding van Paul Polman, werd vijf jaar geleden geconfronteerd met een vijandige overnamepoging door het opkoopfonds 3G, dat slechts met grote moeite kon worden gepareerd. Daarna werd de margarinetak met merken als Becel en Zeeuws Meisje verkocht aan investeerder KKR.

Polman probeerde Unilever een Nederlands bedrijf te laten worden, maar dat stuitte op verzet van de Britse aandeelhouders. Als volledig Brits bedrijf is Unilever niet beschermd tegen eventuele vijandige overnamepogingen. Als Nederlands bedrijf had het een beroep kunnen doen op een wettelijke bedenktijd van 250 dagen als bescherming.